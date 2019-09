Acuerdo interpartidario para aprobar una ley de transparencia que “no avanza casi nada” Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para votar un proyecto de ley sobre transparencia que, según la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), no aporta nada.

Actualizado: 06 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

El presidente de la Jutep, Ricardo Gil, dijo a No toquen nada que la ley aprobada sirve muy poco y que el sistema político aprueba normas para aparentar.

Diputados dio esta semana sanción definitiva al proyecto de ley sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. El proyecto establece que la Jutep publicará en su web una síntesis de las declaraciones juradas del presidente, el vice, los legisladores, los ministros de Estado, de la Suprema Corte, los intendentes y los directores de entes autónomos.

Además le da la posibilidad a la Jutep de abrir un porcentaje de las declaraciones juradas reservadas según una evaluación de riesgo.

Según Gil el proyecto avanza en la publicación de resúmenes de las declaraciones juradas de altos cargos, pero no establece la posibilidad de que la Jutep solicite el levantamiento del secreto bancario. Esto hace que las declaraciones juradas puedan ser analizadas pero no se pueda investigar su contenido.

Gil dijo a No toquen nada que el sistema político aprueba normas para aparentar transparencia.

“Acá la opción es si queremos hacer un organismos testimonial, maquillándolo, o queremos que sirva. Este Directorio quiere que sirva. Tenemos que decir que estos proyectos 'sí, pero no'. Avanzan algunas cosas, sí. En lo fundamental que es detectar el enriquecimiento ilícito, el proyecto de declaraciones juradas uruguayo no avanza casi nada. La apertura sin posibilidad de llegar a analizar el contenido, es formal”, afirmó.

El presidente de la JUTEP concurrió al Parlamento una semana antes que el proyecto fuera aprobado por el Senado, cuando todavía existía margen pero mejorarlo. Gil dijo que no hay razones para que el Parlamento no haya escuchado a la Jutep y su reclamo de investigar.

“Las declaraciones tienen una parte reservada y una que la Jutep va a poder ver. Es un resumen de tus ingresos en el último año y de tu patrimonio. Valores totales, digamos. Eso sirve pero poco porque se puede detectar que Ricardo Gil hace un año tenia mil y ahora un millón. Llama la atención pero si Ricardo Gil es un corrupto no va a saltar tan fácil si no puedo entrar a rascar y ver lo que tiene. Este proyecto no me permite rascar”, criticó.

Gil fue consultado sobre qué respuesta tuvo al hacer estos planteos en el Parlamento. “Cri, cri...”, respondió.

“Nada, no hay un solo argumento ni en Diputados ni en el Senado. Nunca nadie nos explicó por qué la Jutep no puede trabajar. Salvo, que lo ves en algún acta no a nosotros, el miedo a transparentar, el miedo al control. Parecería que los organismos de control tenemos que hacer como que controlamos pero no controlar mucho”, agregó.