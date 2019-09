Femicidio en zona rural de Florida: “si no es mía no es de nadie” Otra mujer fue asesinada este martes por su expareja, en este caso en el departamento de Florida.

Actualizado: 11 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

La víctima fue Adriana Fontes de 49 años, cocinera de la escuela del paraje La Macana.

Según contó en rueda de prensa el jefe de Policía de Florida, José Enrique Chavat, el hombre que se entregó después de cometer el homicidio ya tenía al menos una denuncia por violencia doméstica por parte de la víctima.

“El hecho ocurrió en la vivienda que era de ellos. Estaban separados desde hacía unos días por eso mismo, porque según sus palabras él la estaba tratando en forma violenta. Ella había radicado una denuncia a fines del mes de agosto”, afirmó el policía.

Según el dictamen de la Fiscalía, "la muerte violenta se produjo ante la negativa" de la mujer a "retomar el vínculo de pareja que la unía con el imputado, al punto que el mismo reiteradamente manifestó a la propia víctima, a su hija previo al in suceso, y a la fiscalía en oportunidad de su declaración QUE SI NO ERA DE ÉL NO IBA A SER DE NADIE" (SIC).