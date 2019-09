MEC frenó Fondos de Incentivo Cultural para regularizar situación La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo que se implementarán cambios debido al informe que hizo la Auditoría Interna de la Nación (AIN) sobre los Fondos de Incentivo Cultural (FIC), donde se constató falta de controles y transparencia en la asignación del dinero.

Actualizado: 12 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

La AIN le recomendó al Ministerio de Educación y Cultura adoptar de forma urgente “medidas correctivas” y hacer una investigación administrativa para establecer responsabilidades en la gestión del FIC.

“Se tomaron las medidas correspondientes para regularizar la situación y no se van a habilitar nuevos llamados hasta que no esté consolidado un plan de trabajo como lo pidió la auditoria y se haga una modificación del decreto reglamentario”, dijo la ministra María Julia Muñoz.

Según el informe de la AIN, al que accedió No Toquen Nada, las debilidades encontradas en los FIC impiden asegurar que los millones de dólares que se asignaron en los últimos años hayan tenido el destino que corresponde. Desde 2008 a setiembre de 2018 este fondo gestionó 457.220.559 pesos y el hallazgo más grave que constató la AIN es que el destino de 22 millones de pesos no está identificado, ya que no estaban en la conciliación bancaria. Esta es una irregularidad sobre la que se podría profundizar en una investigación, incluso en el ámbito penal.

Este caso, además, tiene un antecedente. La Contaduría General de la Nación hizo también un informe crítico sobre los FIC e incluso sugirió que actúe la AIN después de constatar algunas irregularidades.