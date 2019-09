Mourinho quiere dirigir en un Mundial pero sin “dos años de jugar pequeños partidos” Jose Mourinho dijo que no tiene en mente asumir como entrenador de una selección nacional por el momento, ya que no le gustaría “el trabajo que hay que hacer antes”.

Actualizado: 12 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

"He vivido este verano por primera vez como un aficionado y no como un profesional", declaró el entrenador luso, de 56 años, durante una acto promocional en la sede de la Liga española.

"Entiendo un poco mejor como los aficionados viven este periodo (de fichajes), porque normalmente lo vivo de una manera más profesional, más pragmática", añadió.

Preguntado por si disfrutaba de esta vida de simple aficionado al fútbol, el "Special One" tiró de ironía: "¡Basta ya, basta ya!".

Mourinho reiteró que no tiene en mente tomar las riendas de una selección nacional por ahora, pensando en esta posibilidad de cara a su final de carrera "tal vez dentro de diez años".

"Es algo que quiero hacer, pero lo que quiero hacer es una fase final de una Eurocopa, de una Copa del Mundo. Cuando estoy ahí, siento ese fervor, siento que me gustaría participar, pero cuando veo el trabajo que hay que hacer antes, no me gusta. Dos años de jugar pequeños partidos... Me gusta entrenar todos los días y jugar de dos a tres partidos por semana", explicó.

Hablando a la cadena de televisión española Cuatro, el portugués se mantuvo enigmático sobre su futuro: "Esperad, tranquilos, esperad. Volveré a entrenar cuando llegue una oferta que me haga sentir que es el momento de volver", dijo, cuando en marzo había afirmado a la AFP querer estar en un banquillo para la temporada 2019-2020.

Ganador de la Liga de Campeones con el Oporto (2004) y con el Inter de Milán (2010), José Mourinho tuvo un paso discreto por el Manchester United (2016-2018): tras una buena primera temporada (victorias en la Liga Europa y la Copa de la Liga), su situación fue empeorando hasta su destitución en diciembre de 2018.

