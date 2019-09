Julieta Venegas canta “un poquito de todo” para inaugurar Magnolio Sala Este miércoles 18, la mexicana Julieta Venegas se presentará en Magnolio Sala. El espectáculo servirá para inaugurar la nueva sala. La cantante habló en Quién te dice y dijo que se siente muy feliz cada vez que viene a Montevideo.

Actualizado: 18 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Antes de inaugurar Magnolio Sala en la noche del miércoles, Julieta Venegas pasó por el programa Quién te dice de DelSol 99.5. La mexicana habló de cuánto disfruta llegar a Uruguay.

“Me parece un lugar súper tranquilo, en el buen sentido, porque la gente es muy cálida. Me siento muy feliz acá cuando vengo, me gusta mucho venir a Uruguay y a Montevideo. Me encanta el viaje en barco, está buenísimo”, dijo la cantante, que está radicada desde hace un tiempo en Buenos Aires.

Este miércoles 18 a las 21:00, realizará un espectáculo acústico que servirá como inauguración de Magnolio Sala. Adelantó que el show tendrá “un poquito de todo”, con algunos covers, seguramente de artistas como José Alfredo Jiménez, además de algunas canciones que no han sido grabadas aún.

Venegas realizó en los últimos meses una gira por varios teatros del interior del país. “La pasé increíble. Era justo lo que necesitaba, poder compartir. Estoy buscando pasar por cero angustia y simplemente disfrutar, y lo disfruté un montón”, expresó sobre esta serie de conciertos que la llevó a Mercedes, Paysandú, Salto, Florida, Carmelo, San José, San Carlos, Minas y Treinta y Tres.

“La gente estuvo todo el tiempo súper entregada. Toqué algunas canciones nuevas, algunos covers, pero no había una cosa en concreto, era simplemente compartir las canciones y cantarles. Fue súper bonito. Creo que ahí está lo esencial de todo. Todo lo demás se empieza a convertir en producción y no sé qué, en esos encuentros está todo el significado de lo que hago”, comentó.

Magnolio Sala forma parte y convive en el mismo edificio de Magnolio Media Group que reúne a FM DelSol, El Espectador, Latina FM y 180. El restaurante Misión completará el complejo cultural, gastronómico, de comunicación y entretenimiento.

Está ubicado en Pablo de María 1015, entre Durazno y San Salvador. La actividad de la sala continuará con la presentación de figuras como Luciano Supervielle, el dúo Spuntone y Mendaro, Ana Prada y el Tío Aldo, y desde Argentina llegarán los comediantes Fernando Sanjiao y Eber Ludueña. Algunos espectáculos ya agotaron sus localidades.