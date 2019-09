Cáceres: “Hay quienes quieren irse a ganar dinero, yo quiero divertirme” Martín Cáceres, presentado este miércoles como nuevo jugador del Fiorentina, dijo que eligió al club toscano porque todavía se siente "fuerte" y con ganas de demostrar su valor, pese a que en este período, opinó, muchos jugadores veteranos anteponen el dinero a las motivaciones.

Actualizado: 18 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Cáceres, de 32 años y exjugador de Barcelona y Juventus, entre otros equipos, aceptó en el último mercado veraniego la propuesta del Fiorentina y se mostró ilusionado por jugar en "una gran ciudad" y en un equipo ambicioso.

"A los 32 años hay quienes quieren parar de jugar o quieren irse a ganar dinero en algún lado. De no ser por (el director deportivo, Dainele) Pradé a lo mejor ahora estaría en otro lado. Pero todavía me siento fuerte, me quiero divertir y estoy tranquilo", afirmó Cáceres en su rueda de prensa de presentación.

El defensa de la selección uruguaya señaló, además, que demostró a lo largo de su carrera ser un futbolista con "garra".

"La historia de Uruguay es muy rica, más allá de que en el último período no hemos conseguido grandes resultados. Uno nace con garra, no te vas al colegio a aprenderla. A nivel personal, demostré en toda mi carrera que tengo garra y espero seguir demostrándolo aquí", dijo.

Y confirmó una de sus características más destacadas, la polivalencia táctica y la disponibilidad a competir dónde le pidan sus entrenadores.

"Con la selección uruguaya jugué de lateral derecho. Si tengo que jugar de arquero lo hago (bromea). Yo quiero ayudar y lo importar es estar disponible para el entrenador", aseguró el nuevo número 22 del Fiorentina.

(EFE)