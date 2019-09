Propuestas de Talvi son “las más neoliberales”, según Pereira El candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi le respondió en sus redes sociales a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, que lo criticó por su propuesta de reducir la cantidad de funcionarios públicos.

Actualizado: 20 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Talvi escribió que “hay un exceso de funcionarios públicos” y que “no hay trabajo para los privados”, y que “esos hechos están vinculados”.

“El Estado funciona mal y hay que arreglarlo. Llevará años. Lo haremos con gradualidad y humanidad. Hay que marcar el rumbo sin miedo al griterío del PIT”, escribió el candidato en Twitter.

Más tarde agregó: “Parece que no somos los candidatos preferidos del PIT-CNT. Creo que tienen más simpatía por Manini que por nosotros. ¡Algo habremos hecho bien!”.

El presidente del PIT-CNT criticó la promesa de Talvi de reducir en 50.000 la cantidad de funcionarios del Estado y dijo que desde la central sindical están preparando una movilización.

“Yo funcionario público me asusto. Cuando se dice eso lo que tienen que decir es qué van a hacer con los que hoy tienen un trabajo público pero no son efectivos, tienen un contrato eventual. ¿Qué van a hacer con eso? Lo que estamos discutiendo en el movimiento sindical a partir de estas propuestas, que son las más neoliberales que he escuchado en toda la campaña, es defederse. Defenderse es mover miles de trabajadores en defensa de la negociación colectiva, de los consejos de salarios y de los trabajadores”, afirmó.