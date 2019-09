La gloria de Julia Louis-Dreyfus en el Emmy, de Seinfeld a Veep Julia Louis-Dreyfus captó por primera vez en 1990 los corazones de los estadounidenses con Elaine Benes, la sarcástica exnovia de Jerry Seinfeld, con movimientos de baile extravagantes y una terrible historia de citas.

En los casi 30 años transcurridos desde entonces, ha interpretado otros personajes y ha dado voz a personajes en un puñado de películas de animación, pero su mayor logro, con el que hizo historia en los Emmys, fue con Selina Meyer, la desafortunada vicepresidenta que vendió su alma por el poder.

Si la actriz de 58 años gana este domingo el premio a la mejor actriz de comedia, será su séptimo trofeo consecutivo por este papel protagónico de la serie "Veep", con la que ha ganado una estatuilla en cada temporada y ya marcó un récord de más Emmys por un mismo papel.

Y además se convertiría en la intérprete con más premios individuales, con nueve, superando a Cloris Leachman.

Las apuestas la colocan como la favorita a llevarse el premio en una categoría de dura competencia, que incluye a la ganadora del año pasado, Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs Maisel") y a la amenaza británica Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag").

Pero como dijo Michael Schneider de Variety: "Esas nominadas son increíbles, pero sólo hay una Julia Louis-Dreyfus".

"Habrá ganado más Emmys que cualquier artista en la historia y esa es una marca que probablemente permanecerá por muchos años", añadió.

El regreso del cáncer

La séptima temporada de "Veep" estuvo brevemente en duda. Apenas un día después de ganar su sexto Emmy para el show en 2017, su médico llamó para diagnosticarle cáncer de mama.

"Lancé un aullido de risa que se convirtió en llanto histérico. Fue un golpe y uno muy absurdo dado el momento", dijo en una entrevista al diario Los Ángeles Times el mes pasado.

El programa se vio obligado a hacer una pausa mientras la actriz se sometía a quimioterapia, por lo que no fue elegible para los Emmys de 2018... Este año consiguió nueve.

"Trabajar en equipo para crear algo y tratar de ser lo más divertido y auténtico y lo más inusual posible... eso me devolvió el espíritu. Fue lo mejor", dijo al Times.

Nueva York, Chicago y Hollywood

Louis-Dreyfus, hija de un multimillonario empresario y escritor, nació el 13 de enero de 1961. Creció en Nueva York y Washington, con estancias en el extranjero cuando su madre se volvió a casar.

Estudió en la Universidad Northwestern en las afueras de Chicago, donde actuó con el grupo de comedia Second City y conoció a su esposo Brad Hall. A los 21 años, aceptó un trabajo en "Saturday Night Live", arreglándoselas para terminar sus estudios en 1983.

Fue el apogeo de "SNL", donde actuó con leyendas como John Belushi y Eddie Murphy, pero su vida cambiaría unos años más tarde cuando fue elegida para el reparto de "Seinfeld". No apareció en el piloto, pero se unió al elenco cuando NBC exigió que se añadiera un personaje femenino.

Por ese papel, Louis-Dreyfus ganó su primer Emmy en 1996 y una década después se lo volvió a llevar por su role en "The New Adventures of Old Christine", en la que interpretó a una madre divorciada empezando de nuevo.

"Mejor papel"

Poco después que "Christine" terminó, Louis-Dreyfus consiguió lo que considera su "mejor papel" hasta ahora: la cruda, malhablada vicepresidente Selina Meyer junto a su equipo incompetente.

El programa era una burla a las maquinaciones de los políticos estadounidenses... y sus comunes fracasos. A medida que el programa avanzó a través de la era de Obama hacia la era Trump, la sátira fue punzante.

"Era miserable durante el episodio piloto y estoy segura de que se fue a la tumba completamente miserable", dijo Louis-Dreyfus al LA Times. "¡Qué personaje tan divertido de interpretar!", añadió la ganadora del premio Mark Twain al humor estadounidense.

Louis-Dreyfus ha trabajado en un puñado de películas, desde "Hannah y sus hermanas" (1986) de Woody Allen hasta "Una segunda oportunidad" junto al fallecido James Gandolfini en 2013.

Su próximo gran proyecto es "Downhill", una adaptación de la película sueca "Fuerza mayor" que hará con su compañero de SNL Will Ferrell, y que se centra en la desintegración de una familia de vacaciones tras una avalancha.

