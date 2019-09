Messi y Rapinoe, ganadores de los premios The Best de la FIFA en 2019​ El argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe recibieron el premio The Best como los mejores de la temporada 2019, durante una ceremonia que se celebró este lunes en la Scala de Milán.

Actualizado: 23 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Marco Bertorello / AFP (Todos los derechos reservados)