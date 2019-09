Talvi: debate del 1° de octubre “flecha la cancha” a favor de Lacalle y Martínez El candidato colorado a la Presidencia, Ernesto Talvi, dijo que el debate entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez que tendrá lugar el 1° de octubre “es un poderoso golpe de comunicación a favor de dos candidatos en particular”.

Actualizado: 23 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Este lunes, en conferencia de prensa, Ernesto Talvi criticó las condiciones en las que se realizará el debate del 1° de octubre entre el nacionalista Luis Lacalle Pou y el frenteamplista Daniel Martínez.

El evento se televisará por los tres canales privados (4, 10 y 12), los medios públicos, señales de cable y habrá una señal abierta para ser transmitido por internet. Para Talvi, “Lacalle Pou y Martínez contarán con una cadena nacional para exhibir su figura y sus puntos de vista ante todos los votantes del 27 de octubre”. Agregó que “de consumarse esta operación, se habrá generado una ventaja injustificable a solo dos de los candidatos a quienes se les permitirá prohibir de hecho la presencia de otros contendientes en la misma transmisión”.

“En estas proporciones, el debate es un poderoso golpe de comunicación a favor de dos cantidatos en particular. No es un debate, no es una transmisión, no es un hecho periodístico, se lo trata como si fuera un acontecimiento histórico”, comentó.

Para el candidato colorado, Lacalle Pou y Martínez “en los hechos, se niegan a que el debate esté abierto a los demás candidatos”, y comentó que tenía pruebas por escrito de que “los medios están abiertos a que el debate sea más participativo”. También dijo que “dada la envergadura que ha tomado el asunto, los canales como colectivo, no pueden hacerse socios de esta prohibición porque sería alterar el juego limpio”.

Debido a esto, Talvi propuso que sea haga un debate “que, como mínimo, invite a los candidatos de los partidos con representación en el Senado de la República, y que sean estos los que deciden aceptar o declinar la invitación”.

Para Talvi, “los medios están haciéndose socios de una proscripción de facto que Lacalle Pou y Martínez imponen a los otros candidatos”. “Los medios son un servicio público, las ondas por las que emiten son del Estado. Tienen el deber de darle la misma oportunidad a todos los candidatos que estamos en buena consideración de la opinión pública y no flechar la cancha, permitiendo que dos candidatos se muestren ante toda la ciudadanía sin darle oportunidad a la ciudadanía de evaluar a los demás, y haciéndose socios, aunque sea involuntariamente, de lo que nosotros entendemos, es una proscripción”, añadió.