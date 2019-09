Las posturas de los técnicos del PC y el FA sobre la liberación de la importación de combustibles Daniel Greif, director nacional de Aguas y referente del equipo de Daniel Martínez; y Alejandro Stipanicic, gerente de control de gestión de Ancap, y parte del comando de Ernesto Talvi hablaron en No toquen nada sobre sus posturas respecto a la liberación de la importación de combustibles.

Actualizado: 25 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Uno de los temas de la campaña electoral ha sido la posibilidad de implementar la liberación de la importación de combustibles. Los referentes en estas temáticas de los equipos de Daniel Martínez y Ernesto Talvi compartieron sus posturas en No toquen nada.

Alejandro Stipanicic es parte del comando del candidato colorado, y se desempeña como gerente de control de gestión de Ancap. Para Stipanicic, al decir que hay que fijar la paridad de importación en la planta de distribución, se hace indiferente importar o producir localmente.

“No es necesario hablar de importación si localmente vamos a producir al mismo precio que, teóricamente, se podría lograr. Para importar combustible hay que importar todos los combustibles. Si importo solo gasoil, ¿qué pasa con la gasolina que produce la refinería? ¿Qué pasa con los solventes, el asfalto? ¿Dónde se va a traer ese gasoil importado? ¿Por camión, o por un barco con un flete? ¿Dónde se va a descargar? ¿Dónde se va a manejar? ¿Quién lo va a manejar?”, respondió Stipanicic.

Para el integrante del comando colorado, el ente regulador debe asegurar la seguridad en el manipuleo de los combustibles, y esto “no es una cuestión menor”, por más que se realice en todo el mundo. Añadió que si no estuvieran las fronteras con Argentina y Brasil “sería un ida y vuelta permanente desde la refinería de La Teja hacia afuera, o de afuera hacia adentro, y habría una compensación entre todos los productos”; pero que la liberación de la importación de un combustible solo puede ser complicada, en los hechos.

Stipanicic mencionó que lo que se necesita es “una medida de urgencia, de bombero, a partir del 1° de marzo”, con la que el gasoil, la gasolina, el GLP, etc, estén en paridad de importación en la planta de distribución, algo que Ancap puede hacer, consideró.

Por su parte, el referente del equipo de Daniel Martínez en estas temáticas es Daniel Greif, actual director nacional de Aguas, que estuvo al frente de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) entre 2010 y 2015.

Greif reconoció que tenía puntos de coincidencia con Stipanicic, sobre todo en los motivos por los que no se puede realizar la liberación en un solo combustible. “No tiene sentido habilitar la importación cuando tenemos una refinería que es capaz de refinar toda la demanda, y que es un activo que tiene el país que no lo puede desperdiciar importando parcialmente porque, en algún momento, le conviene algún precio u otro”, comentó y añadió que “como país no seríamos inteligentes si hiciéramos eso”.

También dijo que para la escala uruguaya, la refinación es un “monopolio natural” y los costos globales de la economía en su conjunto serían mayores porque sería necesario seguir refinando, lo que haría ineficiente al producto. “El costo de la refinería y el agregado de valor se hace de manera eficiente. Para eso, si se compara con los precios de paridad de importación, seguramente, requieren ajustarse porque no es lo mismo importar de a uno que tener toda la cadena de suministro como la tenemos hoy, que es lo que se ha dado en las paradas, y en los casos en que se importó porque la refinería estaba en mantenimiento, el costo es más alto”, argumentó.

Dijo que esto se debe a “razones locales, regionales y que hacen a la pertenencia de que Uruguay haya decidido hacer una refinería”, y que esto “le da soberanía en términos energéticos, y eficiencia porque en la región tampoco hay muchas refinerías y, eventualmente, los combustibles hay que traerlos de mucho más lejos, sin embargo, los crudos están mucho más cerca”. Para Greif, esto prueba que “es una falacia plantear que van a ser más baratos los combustibles si los importamos refinados”.

Stipanicic respondió que “la refinería tiene que estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la refinería”. “La refinería existe, pero tiene que cumplir con los estándares que requiere la sociedad y no porque exista tenemos que vender los combustibles acá adentro a cualquier precio”, añadió.

El miembro del comando colorado señaló que “los precios tienen que ser de indiferencia de importación”, porque cuando esto sea así, “naturalmente, el mercado va a empezar a elegir y elegirá la habitualidad, la regularidad, la calidad de los productos de Ancap u otros”.

“Cuando en algún momento no tengamos fronteras con nuestros países del Mercosur, el intercambio va a ser fluido y Ancap va a estar preparada, pero hoy hay que tomar una medida rápida. Tenemos que actuar como bomberos”, comentó.