Fondos de Incentivo Cultural: “no se administraban de la manera profesional que se necesitaba” El presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales (Conaef), Alejandro Denes, reconoció las observaciones de la Contaduría General de la Nación y la Auditoría Interna de la Nación por el manejo irregular de los Fondos de Incentivo Cultural.

Actualizado: 26 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Foto: José Benítez, No Toquen Nada (Todos los derechos reservados)

Cuando la Contaduría General de la Nación (CGN) emitió su informe con cuestionamientos a la gestión de los Fondos de Incentivo Cultural, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) removió a quienes estaban al frente hasta ese momento. Uno de ellos fue el director nacional de Cultura, Sergio Mautone, y también Claudia Mera, que era la encargada directa de la administración de los fondos. “La ministra decidió que el director de Cultura no tuviera más esta responsabilidad y puso a alguien que pudiera estar de manera activa sobre los fondos. Era necesario a partir de ver las conclusiones de ese informe. Había que dar señales de que se producían cambios, la situación así lo requería”, explicó Alejandro Denes, que asumió la presidencia del Conaef en lugar de Mautone.

En su informe, la CGN dijo que no fue posible determinar el destino y uso correcto del dinero del Fondo de Incentivo Cultural, que proviene de privados que donan a través de un régimen de donaciones especiales para proyectos vinculados al arte y la cultura, porque el libro de actas de asambleas “carece de formalidades mínimas” y las planillas excel que se utilizan para llevar adelante la utilización de los fondos no tienen “coherencia”.

Denes reconoció el trabajo de la CGN. “Hay un libro de actas, pero es verdad que no se recogen claramente las discusiones del consejo, eso es parte de un plan de acción que se lo presentamos al Ministerio de Economía para corregir la situación”, explicó el presidente del Conaef.

Además, la CGN recomendó que la Auditoría Interna de la Nación también analice el caso porque había irregularidades que eran de su competencia. En ese trabajo, la AIN dijo que la “criticidad” de los hallazgos era “extrema” y que los registros utilizados para la gestión del fondo “no han logrado otorgar las condiciones y garantías necesarias para proveer de información íntegra, confiable, veraz y oportuna”.

“La de AIN fue una evaluación muy concreta y acertada. El Fondo con el correr del tiempo creció y el control administrativo no siguió ese crecimiento. Es muy bueno que el fondo haya crecido, quiere decir que más proyectos fueron financiados y más empresas aportaron a la cultura. Pero la forma en la que se administraba no era la manera profesional que se necesitaba, cuando llegué y vi cómo se hacía, fue una de las cosas que me sorprendió y al momento de aceptar esa responsabilidad le dije a la ministra que el fideicomiso necesitaba una administración profesional o algún sistema hecho para esto”, sostuvo Denes.

Con esa afirmación la AIN se refiere a problemas puntuales, que pueden tener consecuencias graves. Por ejemplo, por la falta de conciliación se detectó que en el Banco República hay una cuenta que con casi 5.000.000 de pesos, pero en la contabilidad del fideicomiso están registrados 4.000.000 de pesos. Pero lo más grave está en 22 millones de pesos que no están identificados, ya que no aparecen en la conciliación realizada por la AIN y están en un limbo que puede estar relacionado con un mal registro, un problema de depuración de información o a que la plata se haya sacado para otros fines, algo que podría profundizarse en una investigación penal.