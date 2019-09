La muerte de Agustín Martínez reabre el debate de la cobertura de salud en canchas El jueves murió el futbolista Nahuel Agustín Martínez en hospital Pasteur. Martínez había sufrido un paro cardiorrespiratorio y lo trasladaron al Hospital, donde se le detectó una injuria cerebral grave, según informó ASSE en un comunicado.

Actualizado: 27 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Federico Martiarena, director del Pasteur, dijo a canal 12 que la causa de muerte fue ese daño cerebral aunque no está determinado todavía qué la provocó.

"Es muy difícil decir qué hubiera pasado si había un desfibrilador en ese momento. Lo que sí sabemos y es una evidencia clínica, que los cardiodesfibriladores salvan una vida. Es una evidencia a nivel mundial y por eso las recomendaciones es que en todos los lugares donde haya una concentración grande de público debería haber y además gente formada en el uso de estos y en reanimación básica", dijo Martiarena.

"Tuvo la reanimación que se pudo lograr en ese momento. No podemos saber si fue efectivo o no o si hubiera llevado a otro desenlace la presencia del desfibrilador. Son situaciones graves que no se pueden prevenir, aunque lo que hay para hacer es lo que recomendamos los médicos: los controles en salud y asistir al médico de referencia con frecuencia", finalizó.

El lunes el futbolista se desmayó durante un partido de tercera división entre su equipo, Boston River, y Cerro.

Federico Piccardo, el línea, le hizo reanimación cardio pulmonar hasta que llegó la ambulancia y lo trasladaron al hospital.

Mario Zelarayán, presidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, dijo el año pasado que si bien no hay un protocolo, hay medidas suficientes para atender casos de paros cardiorrespiratorios en el deporte y que los clubes de primera división tienen desfibriladores y personal capacitado.

De todos modos, Michael Etulain, presidente de la Mutual, desconoce si esto se cumple.