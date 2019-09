La canción que se inspiró en el libro de Manini sin leerlo Mientras Guido Manini Ríos firmaba libros a casi todos los asistentes a su presentación, se escuchó una canción que decía: “Sea con espada, adarga o máuser me verá, o con arados en la paz para sembrar”. Era la voz de Ricardo Fernández Mas, autor de la letra y la música de “Vengo a cumplir”.

27 de setiembre de 2019

Luego de la interpretación, Fernández Mas habló con No toquen nada y dijo que la letra no refería al candidato, no había leído el libro y no se declaraba militante de Cabildo Abierto.

Fernández Mas llegó hasta ahí por por pedido de Hugo Manini Ríos, hermano del candidato y jefe de redacción del semanario La Mañana. Lo llamó a las 11.30 horas y le dijo: “Venite hoy a las 19 horas. La canción que hiciste me encantó”.

El origen de la canción es el título del libro de Guido Manini Rios “Vengo a Cumplir, del cual Fernández Mas se enteró por la prensa y se puso a componer. Eso fue 48 horas antes de su presentación en el evento. “Leí el título y me impactó, entonces me puse a escribir la letra en el celular”, dijo a No toquen nada.

El autor dijo que la letra no habla de Manini Ríos, sino de sus propios motivos para participar de marchas a caballo. “Yo soy un hombre que va a las marchas de Saravia y de Purificación. Estoy acostumbrado a ser marchero a caballo y llega un momento en que te preguntás ‘¿por qué hacés esto?’ Y es esa idea de cumplir. Me pareció que era buena cosa transformar mis emociones en canción”.

Además, Fernández Mas reconoció que no sabía nada del libro: “Estamos hablando ahora y yo todavía no lo leí. Pero ‘Vengo a cumplir’ habla de mi sensación como marchero. De alguna manera, parece que se vio reflejado el espíritu del grupo y tuvieron la gentileza de invitarme”.

Por último, también aclaró que no era militante de Cabildo Abierto. “No lo soy. Los respeto y admiro por su trabajo pero no soy militante activo ni pasivo. De pronto soy más cercano a la esposa de Manini Ríos, por su condición de nacionalista en algún momento, pero yo no milito en ningún lado”.