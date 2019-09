“No tendrá éxito la campaña de tergiversación y difamación” Guido Manini Ríos pidió a sus votantes que no lo acompañen a su comparecencia ante la Justicia y dijo que nunca se apartó "ni un punto de lo que marcan los reglamentos, las leyes y la Constitución".

Actualizado: 30 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

"Este 3 de octubre concurriremos a la citación de la Justicia con la tranquilidad y la confianza estar convencidos de hemos hecho lo que debíamos hacer. Iremos con la cabeza en alto, para mostrar que no tendrá éxito la campaña de tergiversación y difamación que comenzó el mismo día del inicio del camino de Cabildo Abierto. Iremos contra la prepotencia, contra la manipulación de la Justicia, contra el uso de los medios para cambiar el foco de la discusión política y de las necesidades reales de la gente", dijo Manini en un video publicado en las redes de su partido.

"Iremos en defensa de la libertad, de la Justicia. Iremos con la convicción de que nunca en toda nuestra vida nos hemos apartado ni un punto de lo que marcan los reglamentos, las leyes y la Constitución de la República", agregó.

"Iremos convencidos de que la Justicia uruguaya no debe estar contaminada ni manipulada como en otros países. Aquí en Uruguay podrá haber gente que aplauda los atropellos a la democracia y a la ciudadanía en otras latitudes, pero en Cabildo Abierto tenemos bien claro que nuestro principal objetivo es defender los derechos de todos los uruguayos", dijo el candidato.

Manini pidió que no lo "acompañen físicamente" durante su comparencia a la Justicia. "No quiero que se vea ni siquiera la sombra de una presión indebida, no quiero que una vez más vuestra presencia sea usada para tergiversar el verdadero espíritu de Cabildo Abierto", expresó.

"Este 3 de octubre todos juntos vamos a decir basta a la mentira, juntos iniciamos el camino para recuperar nuestras libertades, siempre con la verdad, siempre actuando de acuerdo a nuestros principios, por un futuro mejor para nuestros hijos y nuestro Uruguay", afirmó Manini.