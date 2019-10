Fiscal de Corte: partidos políticos “no son conscientes del peso” de nueva ley antilavado La actualización de la normativa sobre lavado de activos que se aprobó en diciembre de 2018 definió como sujetos obligados a los partidos políticos y el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo en No Toquen Nada (DelSol FM) que estos “no son conscientes del peso de esta modificación”.

Actualizado: 02 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Para el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, las nuevas disposiciones de la ley que combate el lavado de activos, con un control adecuado de la Secretaría Antilavado, cambian las reglas de juego para la financiación de los partidos políticos, más allá de que la ley sobre financiamiento no se haya actualizado y las condiciones sean las mismas de 2009. El cambio implicó una modificación del escenario de prevención y de las posibilidades de la Fiscalía, que actúa cuando se hace una denuncia, pero los partidos “no son conscientes del peso de esta modificación”.

“Partimos de la base que esto no es el ideal, pero tenemos un conjunto de disposiciones que correctamente aplicadas -y yo espero es que sea así- y exigidas por la Secretaría Antilavado a los partidos políticos, como nombrar a sus oficiales de cumplimiento, presentar su manual de cumplimiento, formar a sus funcionarios sobre el cumplimiento de estas normas, hacer cursos de capacitación, proponen un escenario de trabajo completamente distinto al que existía antes de la ley. Entonces, está bien, no salió la ley de financiamiento de partidos políticos y no voy a entrar en ese terreno de si se tenía que haber aprobado o no, pero sí digo que con el ordenamiento que tenemos se pueden hacer investigaciones mucho más profundas de las que se podrían hacer de otra manera y sobre todo de aquellos delitos precedentes del lavado, que son casi todos los del Código Penal”, explicó Díaz.

El riesgo al que está expuesto el sujeto obligado, según la ley, es la posibilidad que tiene de ser utilizado directa o indirectamente a través de sus actividades y operaciones como instrumento para cometer el delito de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Además, la ley le prohíbe al sujeto obligado establecer relaciones de negocios y ejecutar operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de debida diligencia. Estas medidas son, por ejemplo, identificar al cliente, ya sea persona física o jurídica, y verificar su identidad sobre la base de documentos, datos e información obtenida de fuentes confiables e independientes. También, si existe, tiene que identificar y verificar a la persona que dice actuar en nombre del cliente y verificar que esté autorizada para hacerlo.

Otra exigencia es identificar al beneficiario final y tomar medidas razonables para verificar su identidad, obtener información sobre el propósito de la relación comercial y la naturaleza de los negocios a desarrollar y obtener una explicación razonable y/o justificación sobre el origen lícito de los fondos manejados en la operación.