Mandrake y Los Druidas dan su primer grito en Magnolio Sala Mandrake y Los Druidas presentarán su espectáculo “El último grito de la mandrágora” este viernes 4 de octubre en Magnolio Sala, escenario en el que tocarán por primera vez.

Actualizado: 02 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

En entrevista en Otro Elefante de El Espectador, Alberto Wolf, vocalista y guitarrista del grupo, dijo que el nombre del show “El últmo grito de la mandrágora”, viene de una planta que solían usar los druidas y hechiceros de la antigüedad, aunque la elección fue del baterista, Federico Anastasiadis.

El nombre del grupo le llegó de golpe a Wolf, que se levantó un día con “Mandrake y Los Druidas” en la cabeza y le sonó bien. El músico dijo que no sabía demasiado sobre los druidas, y que con el tiempo recordó al que aparecía en la historieta de Asterix. “Busqué druidas en Google, lo primero que me apareció fue un dibujo de cuatro peludos al lado de un árbol, y dije: estos somos nosotros”, comentó.

Sobre la parte de Mandrake en el nombre, sorpresivamente, dijo que era la primera vez que lo usaba por elección propia. “Creo que pegó bien el nombre. Para no poner solo ‘Los Druidas’, le puse Mandrake, que nunca lo había usado. Yo nunca me auto llamé Mandrake, se fue dando. Yo decía Alberto Wolf y Los Terapeutas y ponían Mandrake. Me decían: ¿cómo te dicen a vos? ¿Mandrake? Yo que sé, decime como quieras, yo me llamo Alberto, adoro mi nombre”, contó.

La banda salió de gira por el interior del país, presentándose en Canelones, San José, Paysandú y Rocha. Wolf también habló del buen vínculo que ha logrado con su nueva banda, tras 30 años de tocar con Los Terapeutas. “Estuvo muy bueno, fueron teatros divinos. Cuando armas un proyecto nuevo, lo movés a otros lados y viajan todos es divino. Podría estar con estos muchachos toda la vida divagando. Me divierto pila, son unos tipos bárbaros y ya hay códigos, cosas que pasan cuando sos una banda. Es muy distinto a Los Terapeutas, que era una banda de amigos, de la misma edad. Con ellos me llevo mucha edad, pero nos sentimos muy cómodos tocando, escuchando música y viajando juntos”, dijo Wolf.

Mandrake y Los Druidas son Alberto Wolf, Ignacio Iturria, Ignacio Echeverría y Federico Anastasiadis. El show en Magnolio Sala será el viernes 4 de octubre a las 21:00. Las entradas anticipadas se venden en Tickantel.