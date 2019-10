Derrota agridulce de Uruguay ante Australia en el Mundial de rugby Todas las derrotas son tristes, sobre todo con un marcador amplio en contra como en la victoria que Australia logró ante Uruguay en el Mundial de rugby (45-10), este sábado en Oita. Pero Los Teros plantaron cara en ocasiones a los Wallabies, ganadores dos veces del torneo.

Actualizado: 05 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Uruguay se rebeló sobre todo en el primer tiempo, en el que Australia solo pudo conseguir una ventaja de 19-3, para al final imponerse con siete tries que le dan un punto de bonificación.

En partido del grupo D, Los Teros llegaron a marcar un try al final del primer tiempo, que sería anulado, para conseguir uno que sí fue contabilizado a tres minutos de terminar el partido por medio del número ocho Manuel Diana.

Ese try de Diana en el minuto 77 y cinco puntos con el pie de Felipe Berchesi, con un penal y una conversión, fueron las anotaciones de Uruguay.

Berchesi suma además 22 puntos en este Mundial, y 37 entre sus dos participaciones en el torneo, como máximo goleador histórico celeste.

"Para nosotros es increíble", dijo el técnico argentino de Uruguay, Esteban Meneses, al final del partido. "Los jugadores lo dejaron todo, lo hicieron muy bien. En el próximo juego mejoraremos en el scrum, en ataque debemos jugar más rápido", añadió.

Los Teros se mostraron eficaces en las posiciones fijas como scrum y line, sobre todo en la primera parte en que pelearon por la posesión de la pelota.

Meneses había dicho a la AFP antes del Mundial que el objetivo de Los Teros en el torneo era mostrar el crecimiento del rugby del país en estos cuatro años.

Objetivo cumplido

Y Los Teros cumplieron ese cometido, si se tiene en cuenta que Australia le derrotó por 65-3 en el Mundial de 2015, y el buen encuentro realizado ante los Wallabies en Oita, sobre todo en el primer tiempo.

Y es que Uruguay realizó unos muy buenos primeros 40 minutos, plantando cara a Australia, llegando en dos ocasiones a estar cerca del ingoal, sin lograr el try.

Los Teros lograrían apoyar uno, por medio del centro Tomás Inciarte, tras una rápida carrera después de un robo de balón, pero el árbitro francés Mathieu Raynal lo anuló por una jugada de offside de Diana en el ruck anterior.

Diana se resarciría de ello a tres minutos del final, en una jugada de pick and go, en que los uruguayos lucharon centímetro a centímetro para lograr el try.

La selección celeste, de blanco para esta ocasión, estuvo veinte minutos en superioridad numérica en esa primera mitad, por el juego antirreglamentario de los australianos, que recibieron dos tarjetas amarillas por tackles altos, pero que pudieron haber recibido alguna más.

Primero fue expulsado temporalmente el segunda línea Adam Coleman (14) y después el tercera línea Lukhan Salakaia Loto (28).

Siete tries de Australia

Australia pese a todo logró tres tries en ese primer tiempo por medio del wing Dane Haylett-Petty (5) y Jordan Pataia (23), además del centro Tevita Kuridrani (30), con dos conversiones del apertura Christian Lealifano, que hizo que al descanso se llegara con ventaja de los Wallabies de 19-3.

"Creo que nos faltó un poco de ritmo al inicio del partido, ya van tres partidos que nos falta ritmo al principio", lamentó tras el duelo el técnico australiano, Michael Cheika. "En la primera parte leímos bien pero nos faltaba algo. Tras el descanso hemos puesto una marcha superior", apuntó.

Pataia, el jugador de apenas 19 años, que debutaba con los Wallabies en una vitrina como el Mundial, realizó un buen partido, llegando a marcar un try, escapando a dos tackles.

Los tres puntos uruguayos en la primera mitad llegaron en un penal de Felipe Berchesi (12).

Kuridrani sumaría su segundo try al inicio del segundo tiempo (45), en una segunda parte en la que Australia mostró su mejor forma física para acabar logrando tres tries más, por medio del medioscrum Will Genia (52), del pilar James Slipper (60) y el segundo de Haylett Petty (67).

Lealifano, que convirtió cinco de los siete tries, marcó diez puntos con el pie.

Con este resultado, a Uruguay solo le queda el partido final del grupo, contra Gales el 13 de octubre después de una victoria contra Fiyi (30-27) y dos derrotas, contra Georgia (33-7) y Australia.

(AFP)