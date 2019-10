Blancos se quejan por carta por uso de la web de Presidencia El Partido Nacional anunció que enviará una carta a Presidencia para quejarse por el uso partidario de la página web oficial.

Actualizado: 07 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

El envío de la carta a Presidencia lo anunció Beatriz Argimón, candidata a vicepresidenta y presidenta del directorio del Partido.

El anuncio llegó después de que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, criticó a Luis Lacalle y Azucena Arbeleche en una nota que realizó el portal de Presidencia. Murro cuestionó los dichos de Arbeleche en No toquen nada respecto a que le habían pedido tiempo a las calificadoras de riesgo para que no bajen el grado inversor del país.

El jueves 3, quien sería ministra de Economía en una eventual presidencia de Luis Lacalle Pou, dijo en No toquen nada: “como equipo de economía de Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años. En particular este año en las últimas reuniones lo que más pedimos fue: no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. Asumir un gobierno sin el grado de inversión es otro escenario”, señaló.

“Decir que por influencia de un partido político las calificadoras más importantes del mundo, como son las cinco que le han dado y mantenido el grado inversor a Uruguay, calificación muy importante para que sigan viniendo inversiones y el país pueda seguir desarrollándose; que hayan dicho públicamente que esto es gracias a ellos, realmente llama la atención”, dijo el ministro de Trabajo.

“Es como decir que el mejor jugador de Sudáfrica 2010 fue Lacalle Pou, y no Forlán”, agregó.