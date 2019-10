Valdano: “La aparición de Valverde es ilusionante y prometedora” Jorge Valdano, exjugador y ahora comentarista deportivo, no escatimó en elogios al hablar del uruguayo Federico Valverde, al que calificó tras su actuación en el partido con el Real Madrid ante el Granada, como un jugador "ilusionante y prometedor", al que incluso aprovechó para definir como "el '8' de toda la vida" tras "una actuación deslumbrante".

Actualizado: 07 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

El excampeón del mundo con Argentina, aseguró durante su participación en el programa 'El Transistor' de Onda Cero, que el "repertorio" de Valverde ante el Granada fue "muy amplio".



"Valverde vino de Uruguay como un jugador prometedor y muy tímido, algo que puede que seguramente haya demorado su evolución, todo el mundo habló siempre maravillas en España y Uruguay de él, pero no acababa de expresarlo en toda su dimensión hasta que lo vi ante el Granada y me pareció deslumbrante su actuación", afirmó Valdano.



El argentino definió a Valverde como "un jugador de área a área, con una zancada muy poderosa, muy seguro en las disputas, ganando prácticamente todas en las que participó, mirando siempre para adelante y siendo muy preciso en los pases, con un tiro muy potente".



Valdano recordó el fútbol de antes para definir al uruguayo como "un interior, un '8' de toda la vida de cuando los números significaban algo, mediocampista preferentemente por la derecha, de ida y vuelta, de área a área, muy generoso en el esfuerzo, de mucha potencia y cabeza levantada."



El nivel de Federico Valverde dentro del terreno de juego empieza a dar razones para compararlo con jugadores ya consagrados en LaLiga como Sergio Busquets, sin embargo Valdano cree que "no es un '8' parecido a Busquets" ya que "Valverde es de ida y vuelta, muy trabajador como los de antes".



Valverde, ha disputado cinco partidos en esta temporada con el Real Madrid, ante el Villarreal y Sevilla ingresando desde el banquillo y ante el Osasuna, Atlético de Madrid y Granada como titular, pero es hasta el partido ante el Granada donde mostró a Valdano la imagen de un futbolista "muy completo, de esos jugadores mixtos que sirven cuando se tiene o no la pelota".



"Si es capaz de darle al Real Madrid con continuidad todo lo que ofreció ante el Granada, estaremos ante un jugador que puede ser muy importante", añadió.



A pesar de iniciar la temporada sin estar en la lista de convocados en la primera jornada, parece que el mediocampista se gana con sus actuaciones un espacio en el once de Zinedine Zidane, pues desde su actuación ante el Sevilla encamina tres titularidades, por eso Valdano concluyó que la "aparición" de Federico Valverde "puede terminar siendo "muy ilusionante y prometedora".

EFE