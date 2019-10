Familiares de María denuncian que la niña fue “abandonada” Familiares de la niña uruguaya que estuvo refugiada una semana en el Consulado en Barcelona y que fue entregada el viernes a las autoridades españolas exigieron este domingo a la Justicia seguridad en el proceso legal por el que atraviesa la involucrada.

Actualizado: 14 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

"Queremos exigir que este proceso sea acompañado de alguna manera, que tenga la contención suficiente, la supervisión suficiente y la seguridad", dijo en una rueda de prensa ofrecida en Montevideo María Michelini, tía abuela de la menor.

Asimismo, señaló que la niña, a la que llaman cariñosamente "Noni", "no está con ningún adulto referente" de cuantos ha tenido en los últimos tres años, que ha durado el proceso de disputa de la custodia por parte de la madre y el padre.

"De alguna manera sabemos que ella está sintiendo nuestro cariño y nuestro amor, porque siempre se lo hemos dado y estamos seguros que, aunque esté sin ningún adulto referente, tiene todos los recuerdos de su familia", agregó.

De igual forma, expresó que, tras ser entregada a las autoridades españolas, la madre "tiene una gran tristeza" y que la apelación a la sentencia judicial es la "salvación" de la familia, aunque destacó que esto puede tardar entre cuatro y cinco meses.

Familiares y amigos de la menor se reunieron este domingo ante la prensa para hacer pública una carta.

"Queremos decir que vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para que estés bien. Para que te cuiden las personas que te tienen que cuidar. Y para que te escuchen. Aunque no te quisieron escuchar acá. Aunque no te quisieron escuchar allá en los puntos de encuentro. Aunque no quieran seguirte escuchando. Nosotros vamos a seguir apoyándote", dice una parte de la misiva.

Los familiares cuentan en la carta que la niña habló el sábado y el domingo con su mamá, que primero estaba triste y lloraba pero luego pudo reírse “un poco”. También narran que el viernes la “Noni” durmió en la casa de una amiga del padre y el sábado en la casa de él.

La misiva también denuncia que la niña fue abandonada por quienes tienen que cuidarla en España. “Te dejaron sola todo el fin de semana”, le escribieron.

“Queremos pedirte perdón. Hicimos todo lo que pudimos. Todo”, dicen. Y agregan que seguirán luchando para que la niña sea cuidada por la gente que la tiene que cuidar y para que la escuchen en su reclamo de estar con la mamá y su negativa a vivir con el papá.