Justicia obliga a Presidencia abstenerse de publicar contenido electoral en su web El Juez de lo Contencioso Administrativo Carlos Aguirre falló a favor del recurso de amparo presentado por el Partido Independiente y condenó a la Presidencia a retirar las declaraciones del ministro Ernesto Murro de su página web.

Actualizado: 17 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Además, el juez decidió que la web de Presidencia deberá abstenerse de subir contenido relacionado a las elecciones en el futuro.

El recurso fue presentado por el pasado 9 de octubre por la “ilícita aplicación de recursos públicos por parte de Presidencia de la República en campaña electoral a favor de su propio partido político”, a partir de declaraciones realizadas por el ministro Ernesto Murro en las que criticaba a Azucena Arbeleche y a Luis Lacalle Pou por sus dichos sobre el grado inversor y las calificadoras internacionales, realizadas originalmente en No toquen nada.

La Presidencia respondió a la demanda y sostuvo que el presidente es quien menos aparece en las publicaciones de la página web y agregó que es común que aparezcan los ministros y subsecretarios en una web que por naturaleza es un medio de comunicación e información.

Además, el juez Aguirre les ofreció a ambas partes una conciliación sobre la base de que retiraran del portal la publicación, sin discutir la legitimidad del documento. Sin embargo, esto no fue aceptado por el Poder Ejecutivo.

El candidato presidencial del Partido Independiente consideró que este “es un fallo histórico del Poder Judicial y del juez Aguirre en particular porque le pone freno a los abusos de poder definitivamente”.

“Hay una sentencia que es inédita porque lo que le está diciendo a la web de Presidencia es que la Presidencia de la República no puede ingresar en el terreno electoral como un contendiente. Tiene que mantenerse al margen de la disputa electoral y no lo hizo. No solo no lo hizo sino que hace dos días, cuando se le ofreció una conciliación que hubiera evitado esta vergüenza decidió seguir adelante”, agregó.

Accedé a la sentencia completa