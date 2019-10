Luis Suárez y una nueva oportunidad para romper su maldición europea El artillero uruguayo Luis Suárez ha vuelto a recuperar su pólvora en los últimos encuentros, antes de enfrentarse el miércoles al Slavia de Praga en la Liga de Campeones, donde tendrá una nueva oportunidad para romper su maldición goleadora lejos del Camp Nou en Europa.

Actualizado: 22 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Tras un inicio de temporada irregular, lastrado por una lesión en el muslo que le tuvo prácticamente un mes de baja, el uruguayo volvió a ser decisivo con el Barcelona frente al Inter de Milán en 'Champions' y contra el Sevilla en Liga antes del parón de selecciones.

Frente al Inter de Milán en el Camp Nou, el 'Pistolero' marcó un doblete para remontar y ganar 2-1 al equipo italiano, mientras que contra el Sevilla abrió el marcador para el 4-0 final, que metió al Barcelona en el podio de la clasificación liguera.

Cinco goles en cuatro partidos

En sus últimos cuatro partidos, Luis Suárez ha marcado cinco de los siete goles que lleva anotados esta temporada con la camiseta azulgrana, el último el sábado pasado contra el Eibar en Liga.

"Uno siendo el 9, siempre intenta ayudar al equipo sea con goles sea con asistencias", afirmaba Suárez tras el encuentro contra el Inter de Milán el pasado día 2, feliz por reencontrarse con el gol tras tres partidos sin marcar.

"A veces no se da, pero bueno, me caracterizo por siempre trabajar y no bajar los brazos en los momentos difíciles", añadía el 'Pistolero', que ahora tendrá la misión de romper la maldición que parece perseguirle fuera de casa en la 'Champions', donde no marca desde hace más de cuatro años.

El delantero uruguayo no ha vuelto a marcar un gol fuera del Camp Nou en un partido de la Liga de Campeones desde septiembre de 2015 en el estadio Olímpico en 1-1 contra la Roma.

Una estadística rara para el cuarto mejor goleador de la historia del Barcelona, empatado a 184 goles con José Samitier (184), y sólo por detrás de Ladislao Kubala (194), César Rodríguez (232) y su compañero de ataque y capitán, Leo Messi, con sus impresionantes 605 tantos.

Y unos números que lastran sus últimas actuaciones en la Liga de Campeones, donde sólo ha marcado 13 tantos en los últimos cuatro años.

Una mala suerte que también perjudica a su equipo, que desde que ganara su última 'Champions' en 2015 ante la Juventus, solo ha marcado 21 goles en 23 partidos europeos fuera de Barcelona.

Apoyo de Valverde

El refuerzo de Antoine Griezmann no parece haber mejorado las cifras del club azulgrana, ya que el francés, fichaje estrella del Barça en el pasado mercado, aún no ha visto puerta en el torneo europeo y solo lleva cuatro goles en diez partidos oficiales.

Pese a un gol que se resiste fuera del Camp Nou, el técnico Ernesto Valverde no ha dejado nunca de apoyar a Luis Suárez como una de las piezas clave de su ataque y no solo por su acierto de cara a la portería contraria.

"Es un dolor de cabeza permanente para el rival, no sabes cuándo puede aparecer. Su perseverancia hace de él un seguro", piensa Valverde de su delantero uruguayo.

"Sabemos lo que nos da y lo que nos va a dar. Tiene una historia ganada en el club como goleador", añadía en septiembre el técnico azulgrana, defendiendo a su goleador cuestionado por su irregular arranque de temporada.

Tras su arranque goleador en los últimos partidos, ahora Suárez tiene la oportunidad de acabar con su particular maldición en 'Champions'.

AFP