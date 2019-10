Qué hará la Corte Electoral con la renuncia de Moreira a su candidatura La Corte Electoral recibió este lunes la nota del Partido Nacional donde que comunicó la renuncia a la candidatura de Carlos Moreira como senador.

Actualizado: 22 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Desde la Corte Electoral informaron a No toquen nada que la lista de votación no va a cambiar porque no está previsto una renuncia a la candidatura después de que la hoja de votación queda firme.

Lo que va a hacer la Corte es comunicar la renuncia y no promulgar el cargo de Moreira en caso de ser electo.

Moreira está en segundo lugar al senado de la lista 2004, la lista de Larrañaga.

Su renuncia se dio luego de que se filtraran unos audios en redes sociales donde se escucha a Moreira sugerir a una mujer favores sexuales a cambio de mantener a una tercera persona una pasantía de la Intendencia de Colonia.

Este martes Moreira declararía ante la Fiscalía de Colonia. El caso llegó allí porque el fiscal de Corte envió los audios.