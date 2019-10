“Estoy tranquilo, soy absolutamente inocente” El intendente de Colonia, Carlos Moreira, declaró ayer ante la Fiscalía de Colonia que investiga el caso de presunto intercambio de renovación de pasantías por favores sexuales.

Actualizado: 23 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

La fiscal Eliana Travers inició la investigación después de que el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, le envió los audios que circularon en redes.

Los audios contienen fragmentos de conversaciones entre Moreira y una mujer identificada como integrante del Partido Nacional, expareja de Moreira y actualmente pareja de un adversario político del intendente dentro del Partido Nacional de Colonia.

A la salida de la Fiscalía, Moreira, que concurrió con la doctora Beatriz Scapusio Minvielle como defensora, declaró en rueda de prensa.

"Presentamos una serie de pruebas que quedan a consideración de la fiscal", señaló.

"Estoy tranquilo, soy absolutamente inocente, claro que me siento tranquilo", dijo el intendente, y agregó que confía "plenamente en la Justicia".

Más tarde en conferencia de prensa en la Intendencia, Moreira confirmó que aún tiene intenciones de ser candidato a la reelección como intendente por el Partido Nacional.

"No voy a ir por ningún otro lema que no sea el Partido Nacional porque es el único que he votado en mi vida y porque de acuerdo al mecanismo electoral hay que tener convencionales departamentales y los convencionales departamentales de la 904 son bajo el lema Partido Nacional", dijo.

"Yo renuncié a mi condición de integrante de la colectividad histórica, pero quiero probar que soy absolutamente inocente de todo esto y después plantear al directorio", agregó.

Moreira está en segundo lugar al senado de la lista 2004, la lista de Larrañaga.

Su renuncia se dio luego de que se filtraran audios en redes sociales donde se escucha a Moreira sugerir a una mujer favores sexuales a cambio de mantener a una tercera persona una pasantía de la Intendencia de Colonia.

La Corte Electoral ya informó que recibió la renuncia de Morera a su candidatura como senador y que, en caso de que la lista obtenga el segundo senador, el proclamado será su primer suplente (Jorge Gandini).