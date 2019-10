Actos de cierre: Martínez y Lacalle Pou mostraron lo que los divide Ellos y nosotros, la coalición multicolor y el impulso progresista. No volver al pasado con los partidos tradicionales, ir hacia la alternancia dejando de lado el gobierno de partido único. Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou marcaron en los actos de cierre lo que los divide, lo que separa al Frente Amplio del Partido Nacional.

Actualizado: 24 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Ambos candidatos dedicaron varios pasajes de sus actos a señalar lo que no son, a presentarse como diferentes al otro. Y en ambos casos, en Las Piedras y en Montevideo, acusaron al otro de ser el que ataca y divide.

“De aquel lado, del lado del Frente Amplio quedan dirigentes políticos, ministros cuyo sueldo pagan los uruguayos, haciendo política, falseando la verdad y descalificando a los adversarios. De este lado queda la gente que nunca tuvo que hablar mal de nadie para ganar un voto, para conquistar una voluntad. No entendemos la política, no entiendo la política desde la división”, dijo Lacalle.

Por su lado, Martínez señaló que desde la oposición se ha tratado de convencer de que está “todo horrible” en el país.

“Hay quienes se han pasado los últimos 15 años tratando de convencer de que está todo horrible. Que somos un desastre”, afirmó.

Señaló que él, en cambio, además de comparar buscó “hacer propuestas y comprometerse a las mismas”.

“La gente tiene que votar no cheques en blanco, no tiene que votar a gente que se dedica solo a atacar al contrincante. Tiene que saber cuáles son los compromisos de quienes se proponen para conducir a la nación”, afirmó Martínez.

Lacalle dijo que el Frente Amplio desperdició los 15 años de bonanza económica. Martínez reivindicó logros del Frente Amplio como el Fonasa, los derechos de empleadas domésticas y trabajadores rurales y la UTEC, entre otros.

“De este lado quedan partidos políticos que van a manejarse de forma austera, que van a ahorrar, que van a generar más políticas eficientes, que entienden que el uruguayo no aguanta más. Que entienden que la carga tributaria y tarifaria a los grandes los tiene al cuello, a los chicos los está ahogando. No soportan más aumentos de su costo de vida, de comerciar, de industrializar, de producir, de vender servicios”, dijo Lacalle Pou.

Martínez se refirió al Fonasa y dijo que la oposición no lo votó.

“En el 2004 a través de su trabajo había solo 700.000 uruguayos y uruguayas que tenían cobertura de salud. Hoy, después de 15 años de un gobierno que supuestamente hizo todo horrible, hay dos millones y medio de uruguayos y uruguayas, de trabajadores y trabajadoras pero también sus familias, que tienen Fonasa. Un Fonasa que ellos no votaron”, cuestionó.

Actos

Luis Lacalle Pou cerró su campaña en Las Piedras. Lo hizo en el mismo lugar que en 2014 y repitió lo que dijo aquella vez: que volvió a sus orígenes, donde hace más de dos décadas, a tres cuadras de donde estaba el escenario, tuvo su bautismo político, en una reunión de 14 personas.

Al escenario subieron primero uno a uno los integrantes de su equipo técnico y después lo hicieron los líderes políticos.

Los presentaron con sus cargos. Rodrigo Ferrés, por ejemplo, como integrante del equipo de reforma del Estado. A Azucena Arbeleche y Pablo Bartol como futuros ministros.

Los dos últimos en entrar fueron los integrantes de la fórmula. Beatriz Argimón con un micrófono, fue la primera en hablar.

En la rambla de Montevideo, frente al Club de Golf, el Frente Amplio cerró su campaña en un escenario mucho más grande, y ante mucha más gente. Allí también la primera en hablar fue la candidata a la Vicepresidencia: Graciela Villar.

Había pantallas led gigantes con imágenes que replicaban afirmaciones de los oradores (hechos no palabras). Además había una grúa para imágenes áreas y un drone para registrar la multitud que se reunió.

Coaliciones

Tanto Martínez como Lacalle hablaron de un escenario político sin mayorías parlamentarias. Y apuntaron a las fortalezas propias y debilidades del otro para conformar alianzas y coaliciones de gobierno.

Luis Lacalle Pou señaló que se van a poner de acuerdo en la oposición. “Vamos rumbo a un acuerdo político partidario, entre cuatro o cinco partidos, que solo teníamos un camino: construir coincidencias, construir cercanías”, dijo el candidato blanco.

“Anda por allí alguno diciendo que no nos vamos poner de acuerdo. Yo les digo que si alguien está por apostar un asado que cuatro o cinco partidos de oposición no se van a poner de acuerdo, van a tener que pagar un asado. No apuesten porque vamos rumbo a eso”, agrgeó.

Lacalle habló de “cuatro o cinco” partidos. Ayer no los nombró, como hizo tantas veces en la campaña.

Daniel Martínez señaló que esa coalición no es tal y que el Partido Nacional tiene un solo aliado.

“¿Se acuerdan la consigna de la campaña anterior? 'Por la positiva'. Y ahora: 'todos contra el Frente Amplio'. Duró poco la positiva. El hecho concreto es que yo lo único que tengo claro es que el único aliado seguro que tiene el Partido Nacional, aparte de los problemas internos, es Manini, es Cabildo Abierto. No le veo ningún otro aliado seguro”, afirmó el candidato del Frente Amplio.

Lacalle dijo que los programas de la oposición están inundados de sentido común. Y eso es lo que falta.

“Yo le diría que las dos cosas que hacen falta mayoritariamente al gobierno que viene es: sentido común y coraje. Sentido común para entender lo que necesitan las distintas áreas de actividad del país. Y el coraje para llevar adelante las cosas”, afirmó.

“Si tenemos un equipo político, un equipo técnico, un programa, coincidencias con otros partidos políticos, sólo nos faltan dos cosas. La primera es lo que vamos a saber el domingo a la noche: los pesos políticos relativos, cuánto votó cada partido de oposición. Lo segundo, como en casi todo lo humano, son las relaciones humanas. Si uno llega a las patadas, a los codazos con los demás, no se va a poner de acuerdo”, agregó.

Martínez no nombró ninguna posible alianza futura con algún partido. Solo mencionó la incorporación de Fernando Amado y habló de figuras históricas de los partidos tradicionales.

“Para seguir la huella de Artigas, la huella de Batlle y Ordóñez... Dicen que no logramos aliarnos a nadie. ¡Bienvenido Impulso Progresista, bienvenido Fernando Amado! Un batllista de Batlle y Ordóñez, no un batllista de Jorge Batlle”, dijo Amado.

Cierres

Los cierres de los actos también fueron distintos. Martínez apeló al entusiasmo y a levantar banderas, Lacalle habló de volver a Las Piedras en 2025 a rendir cuentas como presidente y regresar a la militancia.

“El primero de marzo de 2025 es un día que también hemos soñado vivir. Es el día en que vamos a entregar el gobierno. Es el día que vamos a estar más viejos, que vamos a estar más cansados, pero es el día en que voy a volver a Las Piedras, como hace 21 años, y quédense tranquilos que quien habla y su equipo van a hacer lo imposible para volver desde el llano, como militante del Partido Nacional poder mirarlos a los ojos a cada uno de ustede y decir que suplimos cumplir”, dijo Lacalle Pou.

“Por la huella de Batlle y Ordóñez, por la huella de Wilson, por la huella de Seregni, a pelear hasta el último voto, apostar al futuro, apostar a la esperanza. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva el Uruguay! ¡Claro que podemos, a luchar, viva la alegría!”, terminó.