La Casa Blanca cortó su suscripción al New York Times y al Washington Post La Casa Blanca cortó su suscripción a los diarios The New York Times y The Washington Post, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump calificara a ambos ser medios de "noticias falsas".

Actualizado: 24 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Sede del New York Times (AFP)