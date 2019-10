Gandini planteó regular ingresos de sindicatos: “algunos manejan un millón de US$ por año” El diputado nacionalista Jorge Gandini dijo en No toquen nada que así como pretendía que se hiciera una nueva ley de financiamiento de partidos políticos, también era partidario de crear una que regule el financiamiento de los sindicatos.

Actualizado: 31 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Jorge Gandini habló en No toquen nada sobre el tratamiento fallido en Diputados de una nueva ley de financiamiento de partidos políticos, y dijo que, entre otros motivos, no se votó porque la Corte Electoral no tenía presupuesto para controlar, además de que “ningún banco privado está dispuesto a abrirle a una agrupación política una cuenta bancaria”.

Al respecto, se refirió a que él también había propuesto hacer una ley de financiamiento de sindicatos.

“Yo quiero la de los partidos políticos, pero al lado quiero la de los sindicatos. ¿Cuánto recaudan los sindicatos? Cualquier sindicato mediano del Estado recauda un millón de dólares por año. ¿Tienen personalidad jurídica? No tienen. ¿Quién abre la cuenta bancaria por el palito verde ese? ¿A dónde va esa plata? A las cuentas personales de los dirigentes sindicales, ¿y quién audita? ¿No pueden financiar un partido político?”, comentó Gandini.

También expresó que había hablado sobre el tema con diversos legisladores y que es un asunto que hay “que ver para adelante”. Gandini se preguntó cómo es posible que “los sindicatos recauden obligatoriamente de su salario porque la ley lo establece”, y que esté “entre las prioridades del descuento salarial un volumen de dinero enrome para el PIT-CNT que no tiene personería jurídica y para los sindicatos que no la tienen”.