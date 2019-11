Martínez apela al miedo para activar a la militancia y conquistar votantes “Me preocupan viejos apellidos protagonizando la nueva agenda del Uruguay, me asusta, creanme que me asusta”. Daniel Martínez eligió el susto como motor para el arranque de su campaña para el balotaje desde las redes sociales.

Actualizado: 01 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Martínez escribió varios tuits y, además, realizó una transmisión en vivopor redes donde le advierte a la ciudadanía todo lo malo que, según él, pasaría si gana Luis Lacalle Pou las elecciones. Dijo que la gente se asustó y que a él también lo asusta. Y llamó a los frenteamplistas a convocar a nuevos votantes

Martínez realizó el video desde su escritorio en su casa. “Está bueno que todos sepamos cómo vamos a vivir los próximos cinco años. Por eso vamos a hablar mucho por acá, lo vamos a hacer sistemáticamente, cuando lo necesitemos. A veces, tal vez, más de una vez por día”, anunció.

Lo primero que hizo Martínez fue analizar el resultado de las elecciones del domingo y que escuchó el mensaje de la gente y que aprendió. Dijo que el primer mensaje es del aliento. “Pero también el de quienes nos dicen que todavía no decidieron apoyarnos y son muchos. Lo sé”, reconoció.

Martínez contó que la gente le reclamó más firmeza y claridad respecto a “dónde está el límite de lo que pienso defender cuando sea presidente”. También que explique “las cosas que nos pueden suceder en estos cinco años”.

Entonces afirmó que la gente se asustó el 27 de octubre.

“¿Saben qué cosas nos pueden suceder? Un ajuste salvaje, que despierte la crispación y rompa la estabilidad lograda”, afimró.

El candidato del oficialismo dijo que en estos años hubo tranquilidad, crecimiento, certezas y estabilidad y que eso se perdería con un gobierno de Lacalle Pou. Según él, la gente se dio cuenta. “La geste se sorprendió y se despertó. Yo diría que se asustó. Empezó a activarse a tal punto que es sorprendente y emocionante lo que está empezando a pasar”, afirmó respecto a los posteos y videos de reuniones de militantes.

Martínez consideró que es lógico que la gente se asuste porque se da cuenta lo que puede perder si llega un gobierno como el de Lacalle al poder.

“Toda la región está temblando. Miren lo que pasa en Argentina, miren lo que pasa en Chile, miren lo que pasó en Ecuador. La región cruje, se mueve. Y se mueve por decisiones drásticas de gobiernos parecidos a lo que el apellido Lacalle piensa para Uruguay. Gobierno que desconocen cada cosa que se logró, que estaba todo mal, que cambiaron la vida cotidiana de los uruguayos, que borran de un plumazo cada conquista, gobiernos que aumentan las cosas por decreto, que hacen sufrir. Gobiernos que te quitan cosas mientras que a muy poquitos no los tocan”, dijo.

Afirmó que la gente se dio cuenta que estos son los mismos que llevaron a Uruguay a la crisis y recordó la coalición de 1999.

“Recuerden bien: fueron estos apellidos los que nos llevaron a la crisis de 2002. Un acuerdo, un compromiso firmando en noviembre de 1999, ¿en qué terminó? En la crisis de 2002. Yo también estoy generando alianzas pero no entre cuatro paredes, con la gente, no con cúpulas que representan los peores momentos del pasado, el peor miedo hacia el futuro”, señaló.

Dijo que él podría gobernar sin mayoría en el Parlamento, como lo hizo en la Intendencia de Montevideo y se definió como un hombre de diálogo. Además afirmó que la historia demuestra que Uruguay no tiene problemas de gobernabilidad porque el 76% de las leyes se aprobaron por unanimidad desde que el Frente Amplio es gobierno.

En el debate vamos a hablar de estas cosas. 5 años más de @Frente_Amplio con más impuestos, más desempleo, más inseguridad, más déficit, más deuda, más cierre de empresas, más despilfarro, peor educación, menos productores rurales,más asentamientos,defendiendo dictaduras? https://t.co/c87VKINWSH — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 1, 2019

El candidato del Frente Amplio destacó que el 70% de la población no votó a Luis Lacalle Pou en la primera vuelta.

Dijo que no hay espacio “para un gobierno que venga a beneficiar solo a un puñado de uruguayos. No hay espacio para un gobierno solo de empresarios”.

Pidió “no pactar nunca con quienes pueden defender actitudes autoritarias que rebajen los derechos que el pueblo uruguayo ha conquistado”.

“Todos los que queremos estabilidad, la defensa de los salarios, que las jubilaciones aumenten, que se defiendan los trabajos, que se entienda para dónde va el mundo para que haya más trabajo, los que no queremos tarifazos ni inflación, los que no queremos cupos en la Universidad, los que no queremos que nuestros hijos se vayan del país, vamos a activarnos como nunca. Vamos a movilizarnos como nunca. Vamos a explicarle a cada uruguaya, a cada uruguayo para que en cinco minutos nos escuche cómo van a vivir los próximos años”, afirmó.