Manini confirmó su apoyo a Lacalle Pou sin acuerdo sobre el CPP Guido Manini Ríos refrendó su apoyo a la fórmula Lacalle-Argimón pero hubo un punto en el que no hubo acuerdo para esta instancia: las modificaciones al Código del Proceso Penal. “Desvirtúa la independencia de poderes”, dijo Manini. “No está en el compromiso por el país”, dijo Lacalle.

Actualizado: 01 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Ayer terminó ayer la gira de Luis Lacalle Pou en busca de los apoyos de los partidos que se sumarán a la coalición. El candidato a presidente por el Partido Nacional estuvo con Pablo Mieres y Edgardo Novick en la sede de Todos, con Ernesto Talvi en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y ayer terminó en la sede de Cabildo Abierto.

Sobre las 17 horas se reunieron en una oficina cerrada Lacalle y Argimón junto a Manini, el senador electo Guillermo Domenech, la senadora electa y esposa de Manini, Irene Moreira, y varios integrantes del equipo de Cabildo Abierto.

Al salir brindaron una rueda de prensa en la que Manini confirmó el apoyo, Lacalle agradeció a Manini y sus compañeros de partido y dijo que hablaron para “armonizar las propuestas”. Sobre las diferencias, admitió que existen y que “por algo votaron a partidos diferentes”, pero resaltó que la ciudadanía eligió la alternancia.

“Pero no se la dio solo a un partido. Deposita esa alternancia en varios partidos. ¿El mensaje cúal es? Pónganse de acuerdo, dejen de lado matices y pónganse de acuerdo en las cosas que el país necesita”, dijo Lacalle.

Manini dijo que el acuerdo incluye recorrer juntos el mes previo a la elección y aclaró que no se habló de cargos y que todavía no pueden exigir que se haga todo lo que piden.

“Cabildo Abierto tiene todo un programa que no fue votado por la mayoría de la gente el pasado domingo, entonces pone a sobre la mesa tres ejes principales: el país productivo, la lucha sin cuartel a la corrupción y la seguridad de los uruguayos. Las demás propuestas de gobierno serán planteadas desde donde nos toque actuar pero no están en este documento”, dijo Manini.

Manini ya había dicho que pretende cambios en el Código del Proceso Penal (CPP) y en la Justicia, en la autonomía de las fiscalías. Manini sostuvo que la reforma es una de sus medidas de seguridad que piensan plantear: “Nosotros creemos que el poder que tiene una sola persona, en cierta forma desvirtúa la independencia de poderes y por eso vamos a plantearlo: esté planteado o no en este documento o por la vía legislativa cuando asumamos”.

Lacalle no se comprometió sobre este tema, dijo que los cambios planeados para el CPP no abarcan las partes que planteó Manini: “En las áreas que menciona Manini ahora, no hemos avanzado hasta el momento. Estamos dispuestos a discutir todo tipo de cosas. No está en el compromiso por el país, no está en el documento, pero estamos abiertos y comparto que es un tema legislativo y se va ahí se va a dirimir seguramente”.

Sobre las diferencias entre los programas de cada partido de coalición, Lacalle dijo que “uno se tiene que reconocer a sí mismo y responder a la gente que votó un programa de gobierno. Como había coincidencias programáticas, este documento está sentado sobre ellas”.

Además, dijo que al repartir su gabinete y no se basará solamente en la matemática, aunque mantendrá ciertas proporciones: “Si uno apuesta a un gobierno plural tiene que ser abierto y generoso, no puede estar con la calculadora. Pero no hemos entrado en qué lugares ocupar. Yo apuesto a que los haya pero eso no es un fin en sí mismo, el fin es la transformación del país”.