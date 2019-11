Fiscalía entiende que Manini ya tiene fueros y pide que se los quiten La Fiscalía pidió este viernes el "desafuero" del senador electo por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, para poder continuar con la causa por la omisión de denunciar la confesión del exmilitar José Nino Gavazzo por la desaparición y muerte de un guerrillero en 1973.

Actualizado: 02 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

El fiscal Rodrigo Morosoli entendió que Manini tiene fueros parlamentarios desde las elecciones del 27 de octubre, donde alcanzó una banca en el Senado.



"Hoy pedimos el desafuero de Guido Manini Ríos a los efectos de que la Cámara de Senadores se pronuncie sobre si hay causa probable y así poder continuar con la investigación", declaró Morosoli a la prensa.



Si el Senado establece con 2/3 de votos que corresponde el desafuero lo suspendería como senador y podría ser juzgado debido a que el artículo 114 de la Constitución de la República dice que "ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente".



Será a partir de febrero de 2020 cuando se pueda producir dicha votación ya que es cuando será conformada la nueva Cámara de Senadores para la próxima legislatura (2020-2025).



"El general Manini Ríos va a mantener la misma actitud que hoy que no quería ampararse en los fueros con lo que el sentido común nos indica que en 2020 va a sostener la misma postura, pero no depende de él , depende de la cámara a la que pertenece", manifestó el abogado defensor de Manini Ríos, Eduardo Lust.



La confesión de Gavazzo sobre su implicación en la muerte del guerrillero tupamaro Roberto Gomensoro en 1973 salió a la luz después de que el medio El Observador publicara el 30 de marzo pasado actas del Tribunal de Honor del Ejército Uruguayo en las que había documentos que incluían las declaraciones del exmilitar.



Los escritos detallaban que Gavazzo arrojó en 1973 el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro (centro) para hacerlo desaparecer.



Las confesiones, sin embargo, fueron omitidas por el Tribunal de Honor y no se llevaron ante la Justicia.



Según el fiscal Morosoli, Manini Ríos "no comunicó a la Justicia y tampoco comunicó a su superior jerárquico", cometiendo de esa forma un delito de omisión.



Manini Ríos, quien se desempeñó como comandante en jefe del Ejército, fue cesado de ese cargo en marzo de este año por el presidente Tabaré Vázquez, tras cuestionar a la Justicia del país y un mes después se presentó como candidato presidencial por el partido Cabildo Abierto.