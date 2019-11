Valverde: “Cuando juego es como si lo hiciesen tres millones de uruguayos” El volante del Real Madrid Federico Valverde, una de las sensaciones de lo que va de Liga, aseguró este lunes que cada vez que juega con el conjunto blanco "es como si jugasen tres millones de uruguayos", porque la pasión de su país es "increíble" y el sueño de jugar en el Real Madrid se ve como "algo inalcanzable".

Actualizado: 04 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

"Es algo increíble que con 21 años esté jugando en un club tan grande y con tanta historia. Soñé con llegar a jugar en el Bernabéu, pero yo que vengo de Uruguay donde todo cuesta mucho, hay que pelear muchas cosas y hoy que estoy aquí quiero aprovechar las oportunidades, aprender de los consejos de los compañeros y disfrutar de este momento", aseguró el centrocampista en declaraciones a Real Madrid Televisión.

Tras consolidarse en el primer equipo, donde está creciendo a pasos agigantados, el 'Pajarito' valoró todo lo que cuesta para alguien de Uruguay fichar por un club como el Real Madrid. "Se ve como algo inalcanzable, inexplicable. Se ve muy difícil llegar aquí. Por eso, cuando juego es como si estuvieran jugando tres millones de uruguayos. Todos somos hermanos y creo que por eso, hay bastante gente que apoya al Madrid allá", afirmó.

Además, reconoció que le encantaría "estar muchísimos años" en el club madridista, como su compatriota y exjugador blanco José Santamaría, quien tuvo palabras de elogio hacia él a través de un vídeo. "Todo logro que consiga aquí en Uruguay se destaca el doble y se festeja como si estuviesen todos los uruguayos aquí", añadió el de Montevideo, que suma en su palmarés como madridista un Mundial de Clubes. "Espero que sea el primero de muchos", confesó.



"He peleado todos estos años junto a mi familia y mi novia. Agradecerles a ellos todo lo que han hecho por mí porque me ayudaron a llegar donde estoy", recordó el mediocentro, aterrizado en el Real Madrid hace tres años procedente de Peñarol por 5 millones de euros. "Allí aprendí que hay etapas duras y que siempre hay que seguir luchando. De pequeño disfrutaba en Peñarol y nunca imaginé jugar en un equipo como el Madrid. Ojalá este sueño nunca termine", manifestó.



Concretamente de sus primeras patadas a un balón, el jugador blanco recuerda con especial cariño el muro de Las Acacias, estadio de juveniles de Peñarol. "Ese muro es donde empezó todo. Arranqué allí la escuela, y es especial para mí. Es el equipo de mis amores. Uno mira los vídeos pegándole a la pelota contra la pared y es gracioso". Y es que Fede destacó durante la entrevista que lo que más feliz le hacía en su infancia era "jugar en la calle" con sus amigos. "Era lo más divertido y lo que más extraño de la niñez".



De sus inicios en el club aurinegro, Valverde reconoció que le hicieron "mejor persona, más madura y con más convicción" en lo que hace ahora sobre el terreno de juego". "Me pongo en el lugar de la gente que va a la cancha. La gente que hace su esfuerzo para conseguir una entrada y por eso uno siempre tiene que dejar el máximo. Es responsabilidad mía que este sueño nunca termine", reiteró el futbolista, partícipe en ocho encuentros este curso.



También habló el volante de su debut con la selección uruguaya, en septiembre de 2017 ante Paraguay. "Fue una noche especial. Los días anteriores me costaba dormir porque estaba nervioso. El maestro (Óscar Tabárez) había dado el equipo y yo estaba de titular. Poder marcar y ganar con tu país es algo que no puede describirse. Llegar a Uruguay y ver tanta gente emocionada te llena de satisfacción y alegría", finalizó.

(EFE)