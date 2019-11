Lacalle Pou: “No logré bajar la adrenalina” de la noche del 27 “El que se crea que está todo el pescado vendido no está entendiendo el mensaje”, dijo Luis Lacalle Pou a No Toquen Nada durante su gira por Lavalleja.

Actualizado: 11 de noviembre de 2019 — Por: Emiliano Zecca

“Esto es una retroalimentación de energía, todavía no logré bajar la adrenalina”, dijo Lacalle Pou mientras caminaba entre la gente por la plaza Libertad de la ciudad de Minas. Después aclaró una y otra vez que para él no hay nada ganado. Esa noche de la primera vuelta, cuando terminó solo hasta la medianoche, con la camisa afuera y festejando entre la gente, es una imagen que prefiere minimizar. “Yo no festejé, a la gente que estaba conmigo no le gustó mucho porque apenas supe el resultado me inundó una enorme paz y tranquilidad, pero no soy de exteriorizar festejos en política, los que están al lado mío dicen que soy medio amargo. Está claro que todavía no ganamos nada. El que se crea que está todo el pescado vendido no está entendiendo el mensaje. Y si así lo fuera, tiene que caernos arriba de los hombros el peso de la responsabilidad”, le dijo a No Toquen Nada.

La charla de un minuto con el candidato nacionalista -o de la “fórmula multicolor” como prefiere llamarle ahora- se dio mientras intentaba cruzar la plaza para llegar hasta el escenario donde estaba previsto el acto, a las cinco de la tarde, pero recién pudo empezar una hora después. En ese trayecto, Lacalle Pou escuchó a los cientos que fueron a darle aliento y no se negó a los pedidos de fotos.

“Formé parte de la secretaría del Partido Nacional, les retiré mi voto y hoy se los devuelvo ¡Por favor, eh!”, le dijo una mujer. “Tu padre fue un gran presidente, vos vas a ser mejor”, le dijo otra. “De eso se trata", respondió Lacalle Pou.

Cuando se subió al escenario y dio su discurso, el candidato continuó con su idea de bajar el perfil a la euforia ganadora. “Cuando acompañé a mi viejo en la campaña electoral, una tarde en Tacuarembó, y como la cosa venía bien, había entusiasmo, alegría y los aplausos acompañaban, siempre es bueno que haya alguien que te tire hacia la tierra y que no te deje pensar que esos aplausos son porque piensen que sos alguien especial. En ese caso fue mi vieja que le dijo a mi padre: ‘mirá que no te aplauden por lo que hiciste, sino por lo que piensan que van a hacer’. Eso me quedó grabado hace muchos años”, contó.