Un clásico que vale más de tres puntos Desde las 16:00, Nacional y Peñarol se enfrentan en el Centenario por el clásico del Clausura.

Actualizado: 17 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Nacional y Peñarol llegan al clásico de este domingo separados por una unidad en el Clausura, por dos en la Tabla Anual acumulada y con las mismas ganas de ganar de siempre.

Ambos equipos parecen estar definidos y no habría sorpresas respecto a los que sus entrenadores mostraron en fechas anteriores. Los reemplazantes de Matías Viña en Nacional y de Giovanni González en Peñarol son las únicas dudas. No obstante, los entrenadores no tuvieron mayores dificultades para encontrar una solución a ese problema y optaron por Jesús Trindade y Álvaro "Palito" Pereira, respectivamente, para arrancar como titulares.

En otro sector donde solo hay certezas con vistas al juego es en el ataque, donde Xisco Jiménez y Gonzalo Bergessio intentarán mejorar los buenos números que vienen mostrando.

El español, carta ofensiva de Peñarol, hará su debut clásico y buscará seguir en racha tras marcar cuatro goles en las últimas cuatro fechas, mientras que el argentino Bergessio, capitán de Nacional, querrá sumar otro tanto a los 17 que lleva en el Campeonato uruguayo.

El de este domingo será el cuarto clásico oficial de 2019, ya que el Nacional y el Peñarol jugaron por la Supercopa Uruguaya, el Torneo Apertura y el Torneo Intermedio.

En el primero de estos, los tricolores se impusieron en los penales tras igualar 1-1 en los 120 minutos de juego. En el Clausura, se dio un empate 1-1 en el primer clásico de la historia jugado en el estadio Campeón del Siglo. En el Intermedio, Nacional goleó 3-0 con una espectacular actuación del "Chory" Castro, quien marcó dos de los tantos. Además, durante el año también se jugaron dos clásicos amistosos, que terminaron con victoria del Peñarol (2-0 y 2-1).

Alineaciones probables:

Nacional: Luis Mejía, Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho, Álvaro Pereira, Rafael García; Matías Zunino, Felipe Carballo, Gabriel Neves, Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio. Entrenador: Álvaro Gutiérrez.



Peñarol: Kevin Dawson Jesús Trindade, Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal, Gabriel Rojas Walter Gargano, Matías De Los Santos, Cristian Rodríguez, Facundo Pellistri, Agustín Canobbio y Xisco Jiménez. Entrenador: Diego López.

Árbitro: Leodan González.

(EFE)