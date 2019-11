Reclaman que “un ejército” de científicos trabaje en las cianobacterias El presidente de la Academia Nacional de Ciencia del Uruguay, Rafael Radi, dijo que se debe involucrar a los científicos en el combate de la la proliferación de cianobacterias en las playas de Montevideo y el este del país.

Actualizado: 19 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Se acerca el verano y vuelve a aparecer el temor de que se repita la llegada de cianobacterias que en la temporada pasada impidió que durante muchos días se pudiera disfrutar de las playas desde Montevideo hasta Rocha.

El presidente de la Academia Nacional de Ciencia del Uruguay, Rafael Radi, dijo este lunes en No toquen nada que era importante involucrar a los científicos en temas como este, porque podrían encontrar una solución.

“Habrá que poner un ejército de gente a trabajar en ese tema. El problema de las cianobacterias no es solo difícil en Uruguay, lo es en el planeta Tierra: los lagos de Europa, el Caribe”, afirmó.

El científico agregó que las diferencias de salinidad, composición del fitoplancton y la dinámica costera en los distintos lugares hace que las soluciones deban ser específicas para cada región o país.

“Ahí hay un espacio donde podrían expandirse mucho las capacidades de los ministerios y las direcciones nacionales. Perderle miedo a que haya incorporaciones de científicos a las plantillas de los ministerios y de los entes, en contacto con las instituciones que hacen investigación”, reclamó.

Comenzaron a aparecer

La Unidad de Calidad de Agua de la Intendencia de Montevideo informó que detectaron cianobacterias en muestras de agua tomadas el viernes en playas de Montevideo, pero que no implican ningún peligro porque eran muy pocas.

Jimena Risso, directora de la Unidad Calidad de Agua de la Intendencia dijo a Canal 10 que es casi seguro que habrá cianobacterias en la playa este verano y que no es posible evitarlo.

“Esperemos que no llegue a lo que fue la temporada pasada pero que hay una alta probabilidad de que haya, a menos que sea un año muy seco. Lamentablemente no es posible tomar medidas en Montevideo para evitar la llegada. Llegan a través del arrastre de los afluentes al Río de la Plata. Lo que podemos hacer es mantener a la población informada para que no entre en contacto con las cianobacterias en los distintos puntos de la playa, sea en el agua o en la arena”, afirmó Risso.