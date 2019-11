Bajar tarifas y unidad reguladora: qué dicen los referentes de los partidos Luis Lacalle Pou realizó una promesa de bajar las tarifas si llega al gobierno. El documento de Compromiso para el País no es tan explícito, pero también señala que se intentarán bajar. ¿Qué dijeron algunos de los referentes del Partido Nacional y el Frente Amplio sobre este tema en No toquen nada?

Actualizado: 20 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

El documento de Compromiso para el País indica que se realizará: “Fijación de tarifas de servicios públicos basadas en criterios técnicos definidos por las unidades reguladoras”. También, añade: “Utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público en la reducción de tarifas, prioritariamente las de combustibles y electricidad”.

Sobre tarifas, regulación y precios en campaña

Durante la campaña, No toquen nada intentó abordar el tema de las tarifas desde el punto de vista de la política de gestión y regulación de las empresas públicas. Se realizó una ronda con un representante del Frente Amplio y otro del Partido Colorado, pero también se preguntó sobre este tema en varias entrevistas.

Hasta ese momento aún estaba la propuesta del Partido Nacional de “libre importación de combustible” que después no quedó en el Compromiso por el País de la coalición.

Uno de los consultados fue Christian Daude, actual director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, que reconoció que hay que ir hacia un modelo diferente al actual de fijación de precios.

“Las tarifas deberían fijarse de una manera transparente, y eso es lo que estamos proponiendo desde el equipo de Daniel Martínez, que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) tenga alguna palabra en esto”, dijo y agregó que “el regulador debería velar porque se cumplan esas normas, que las tarifas reflejen los costos de eficiencia”.

Cuando estuvo en No toquen nada, Azucena Arbeleche, la candidata a ministra de Economía del Partido Nacional explicitó cuál es el rol que su partido pretende darle a la Ursea en la fijación de tarifas.

“Hay compromiso de bajar las tarifas públicas. Pero hay dos puntos bien importantes: en primer lugar, terminar con la lógica de que las tarifas públicas financian al gasto estatal. ¿Cómo se termina esa lógica? Dándole un rol preponderante a las unidades reguladoras, son ellas las que tienen que informar de forma preceptiva, porque al final del día es el Poder Ejecutivo el que tiene que homologar los decretos de tarifa, pero son las unidades reguladoras las que tienen que tener ese rol”, comentó.

Sobre si la Ursea debería fijar directamente el precio del combustible, Arbeleche dijo que la unidad debería “comentar y sugerir” el valor. “A eso me refiero con informe preceptivo: elevar un informe al Ejecutivo en donde le recomienda determinado aumento de tarifas”, añadió. Consultada sobre cómo actuarían si la unidad reguladora recomienda un aumento, ya que expresaron que no aumentarían las tarifas, dijo que eso tiene que ver con el segundo aspecto del tema, la eficiencia. “La tarifa tiene que reflejar los costos de las empresas, pero si los costos son elevados entonces solucionamos la parte que no financió el agujero fiscal pero sigo transmitiendo costos elevados porque tengo empresas ineficientes”, comentó.

También se consultó de este tema al ministro de Economía, Danilo Astori. En la entrevista, Astori rechazó que la fijación de tarifas deba hacerse al margen de la situación fiscal del Estado, aunque reconoció que las reguladoras deberían tener más peso del que tienen actualmente.

“Cuando se define una tarifa, en mi modesta opinión, hay que tener en cuenta dos cosas: por un lado, la situación de la empresa; por otro lado, la situación del país desde el punto de vista de sus grandes variables macroeconómicas, entre las que se cuenta el resultado fiscal. La voz de las reguladoras tendría que ser uno de los elementos a tomar en cuenta para definir”, mencionó. El ministro añadió que hoy en día la opinión de la reguladora se toma en cuenta “mucho menos de lo que debería”. “La voz de la unidad reguladora tendría que ser uno de los elementos a tomar en cuenta pero no el único. No creo que la tarifa haya que fijarla preguntándole a la unidad reguladora en cuánto la tenemos que fijar y tomar al pie de la letra lo que dice”, agregó Astori.

En la entrevista al senador electo y líder del Partido Colorado, Ernesto Talvi, señaló que para sectores como la lechería y el arroz habría que tomar medidas quirúrgicas e inmediatas, pero reconoció que la baja generalizada de tarifas podría demorar bastante tiempo, atada a la marcha de la mejora fiscal del país.

Talvi habló de tres formas de reducir el déficit: redimensionar el Estado; cambiar la forma de organización y funcionamiento de las empresas del Estado, “donde los sobrecostos de producción por ineficiencia son enormes”; y hacer una reforma del sistema previsional, “que no solamente transforme al sistema en uno verdaderamente solidario sino financieramente sustentable”. Consultado sobre si no era necesario advertir a la población que estas reformas podrían llevar un buen tiempo, Talvi dijo que “la rebaja generalizada e inmediata no va a ser posible”.

“Si tomamos medidas hoy que van a sanear las finanzas del Estado, que nos van a permitir en el futuro bajar la carga impositiva, bajar gradualmente las tarifas y alinearlas con aquellas que nos permitan competir internacionalmente, si bajamos el déficit fiscal y por ende le quitamos presión al tipo de cambio, ¿qué va a pensar alguien que invierte en el país?” comentó, y agregó que esas propuestas están orientadas a que “la ecuación económica del sector productivo que hoy está bajo agua se recomponga”. “Eso recupera la inversión hoy, la gente no espera a que eso ocurra. Basta con un anuncio creíble de que va a ocurrir para que se empiecen a mover las cosas en el día de hoy”, señaló.

En la misma entrevista, Arbeleche dijo que la reducción de precios no será algo inmediato, además de que la unidad reguladora primero debe mirar la situación de la empresa. Dijo que se debe mejorar la gestión de Ancap y que a eso se debía la propuesta de la liberación de combustibles ya que “si no tiene competencia, si no tiene determinada hoja de ruta de cómo mejorar, no lo va a hacer”. Consultada sobre el tiempo que puede llevar eso, dijo que “nadie está hablando de que esto va a ser de un día para el otro, es un proceso y son una cantidad de conjuntos de medidas que se implementan a la vez”.