La carta que reivindica el Sistema de Cuidados al cierre de la campaña del FA No toquen nada estuvo en Florida durante el último acto de campaña del Frente Amplio. La tarde mostró a Mujica cerca de los militanes pero el expresidente no accedió a dar besos porque está “con las defensas bajas”. Sobre el cierre de la noche, Mario Bergara cantó una canción junto a Gerardo Nieto.

Actualizado: 21 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Para este acto se cerró una avenida y se montó un escenario que la atravesaba a lo ancho. Ahí transcurrieron dos recitales de música y los discursos de Daniel Martínez y Graciela Villar.

La invitación era para las 19 horas pero recién pasadas las 19.30 empezó el toque de Ana Prada y Pata Kramer. La gente se acercó con banderas y la cara pintada, bailó al ritmo de la canción de la ola esperanza, hizo sonar cornetas y unas 10 personas tocaron tambores durante toda la noche, al costado del escenario.

Detrás del escenario había un vallado que formaba una zona de exclusión del doble de espacio que el que ocupaba el escenario, donde se reunieron y esperaron los dirigentes que llegaron al acto.

Ahí no podían acceder militantes ni prensa, entonces los dirigente se acercaban a la gente cuando les gritaban o cuando ellos mismos querían. Mientras tanto, estaban resguardados si no querían hacerlo.

Mujica fue uno de los más llamados y salió a hacer pequeñas recorridas por el perímetro de las vallas en varias ocasiones. Aunque se prestaba para fotos, no accedió a darle besos a los militantes que intentaban saludarlo porque está “con las defensas bajas”.

Después de que llegaran todos los dirigentes, llegó el momento de los discursos. Subieron al estrado Martínez, Villar y se sentaron en un semicírculo formado con sillas, al fondo: Lucía Etcheverry, Gonzalo Civila, Cristina Lustemberg, Mario Bergara, Carolina Cosse, Oscar Andrade, Gustavo Leal, José Mujica, Danilo Astori, Lucia Topolansky, Javier Miranda, Liliam Kechichian y Enrique Rubio.

Primero fue el turno de que hablara la candidata a vicepresidenta Graciela Villar, que apuntó a lo emocional y arrancó muchos aplausos. Habló de los derechos de las mujeres, del acceso a educación de parte de primeras generaciones y habitantes rurales, de derechos laborales para los trabajadores de menos recursos.

Dijo que estaban ahí para celebrar la alegría de encontrarse y al cierre de su discurso dijo que hay que mantenerse alegres. “Que no se transforme la alegría en melancolía, que una foto de hoy no nos borre la sonrisa”.

“La película tendrá un final el 24 de noviembre cuando el pueblo en las urnas se expida”– Villar.

Luego fue el momento de Martínez. En su discurso, el candidato a presidente volvió sobre varios temas recurrentes en su campaña que alertan sobre el escenario posible ante una victoria de Lacalle Pou. Martínez habló, entre otras amenazas, de la posibilidad de volver al pasado sin certezas, de que elegirá entre propuestas y no en base a “acuerdos entre cúpulas”, que va aumentar la desocupación, van a bajar salarios y jubilaciones, que están en duda los consejos de salarios y que hay “una ley de urgente consideración cuyo contenido no se conoce”.

Además, Martínez dijo que “la coalición es débil” y vaticinó lo que pasará si no gana el Frente Amplio: “¿Saben cómo termina esto? como en Argentina o Brasil, como lo que está pasando en nuestra dolida América Latina. Recetas fundamentalistas que olvidan que en naciones como las nuestras, el Estado tiene el papel de ser la campana de lo más débiles para brindar igualdad de oportunidades e igualdad de puntos de partida. Los que olvidan eso condenan al fracaso a la nación y hacen que el pueblo terminé pagando con hambre las consecuencias de sus políticas fundamentalistas”

Luego, Martínez dijo que un gobierno de Lacalle Pou le da miedo: “Por la inestabilidad de esta coalición, decimos ‘esta coalición, el futuro en manos de Lacalle sí que nos da miedo, nos da miedo de perder todos los avances que como pueblo uruguayo hemos conquistado”.

Después de sus referencias a su rival, Martínez reivindicó avances de los gobiernos anteriores del FA y enumeró los planes que tiene para distintos sectores. Ahí señaló, y en algunos casos nombró, a los integrantes de su gabinete, que impulsarían esas propuestas que Martínez iba nombrando

Sobre el final, apareció un tema que Martínez no abordó muchas veces: el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC).

Lo hizo a través de una lectura de una carta que alguien dejó en un cajero automático. La carta está escrita por Cecilia, una mujer de 36 años y dos hijos, de los cuales uno tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este chico, llamado Bruno, tiene un asistente del SNIC, que lo ayuda en varias actividades y como dice la carta “lo ayuda a que tenga la vida más parecida a la de otros niños de su edad.

Al final de la carta, Cecilia llama a votar a Martínez. “Capaz que no conocen lo que hacen las asistentes del Sistema de Cuidados porque no tienen en su entorno a personas con capacidades diferentes, pero les juro de corazón que te cambia la vida. Para seguir cambiando vidas yo voto Martínez presidente, para que en la segunda vuelta, el 24/11 gane el Frente Amplio”.

Luego del acto, No toquen nada habló con Cristina Lustemberg, exsubsecretaria del Ministerio de Salud Pública y designada ministra de Desarrollo Social. Lustemberg dijo que se debería haber reivindicado más el SNIC: “Creo que en todos los ámbitos no ha faltado levantar más algunos avances que ha tenido en estos últimos años el gobierno. Nos ha faltado mayor comunicación y eso son los desafíos que vamos a tener por delante, de tener una comunicación más horizontal, más cerca de la gente, sin soberbia en algunos temas”.

Bergara y Gerardo Nieto

Al cierre del acto llegó el toque de Gerardo Nieto y su primer tema fue Polvo de Estrellas. Antes de cantarlo, el artista llamó al escenario a Mario Bergara, que subió y cantó, y no lo hizo nada mal.

NTN estuvo ayer en Florida en el cierre de la campaña del Frente Amplio.



AHORA lo contamos. pic.twitter.com/DBbq0kk1D7 — 🤚🏻 NoToquenNada (@NoToquenNada) November 21, 2019

Cuando bajó del escenario, No toquen nada lo consultó sobre su decisión de subir a cantar. “Tengo amigas que le dijeron ‘mirá que Mario te canta Polvo de Estrellas’ y dijo ‘ah, ¿sí? Y vamo’ arriba’. Y ahí arriba me dice ‘a ver que suba Mario’ y me re divierto. La campaña también es esto, es un lujo, un privilegio, y me divierto mucho, eso es importante”.