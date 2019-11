Sanguinetti: “el leitmotiv de este esfuerzo mío fue instalar la idea de la coalición” El expresidente Julio María Sanguinetti le dijo a No Toquen Nada (DelSol FM) que él “instaló” la idea de la coalición y que así se lo comunicó a Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga.

Actualizado: 21 de noviembre de 2019 — Por: Emiliano Zecca

En su discurso final en Las Piedras, Luis Lacalle Pou le habló al expresidente Julio María Sanguinetti cuando se refirió a la transición que, imagina, empezará a partir del próximo lunes. Y cuando se escuchó el nombre de Sanguinetti hubo aplausos, que el expresidente reconoció sacudiendo la bandera colorada que tuvo en su mano derecha durante todo el acto.

Después, al final del acto, Lacalle Pou dijo sus últimas palabras y bajó del escenario. El vallado se abrió y Sanguinetti, que esperaba en primera fila, fue el primero en recibir el abrazo del candidato. “Seguramente no me hubiera imaginado un día como hoy cuando terminé mi presidencia en 1990. Ni siquiera existían los partidos que tenemos hoy. Desde mayo del año pasado estoy hablando de coalición, así se lo comuniqué a (Jorge) Larrañaga y (Luis) Lacalle en aquel momento. Este ha sido el leitmotiv de todo este esfuerzo mío: levantar al Partido Colorado e instalar la idea de la coalición. Ahora, en el Parlamento, voy a ayudar”, le dijo Sanguinetti a No Toquen Nada.

Sanguinetti, el socio impensado

En el acto, atrás de la silla de Sanguinetti, se ubicó Luis Alberto Heber, el legislador más veterano del Partido Nacional, que ingresó al Parlamento en 1990 y en esos tiempos fue adversario político del expresidente. “No estábamos acostumbrados a los actos multicolores, a lo sumo íbamos con banderas uruguayas a estas instancias, pero esta vez ninguno dejó su pertenencia. Yo no recuerdo imágenes como estas en mi vida política”, expresó.

No Toquen Nada consultó a Heber por el peso simbólico que tenía la imagen de Sanguinetti en un acto del Partido Nacional. “El Heber de aquella época no hubiera creído que iba a estar con Sanguinetti, pero ese Heber no había todo lo que vivió éste. Yo ya soy como aquellos generales romanos, llenos de cicatrices después de mil batallas. Y después de eso vemos qué es lo esencial y qué es lo accesorio, qué es lo importante y qué se puede dejar de lado. Con otros partidos que hoy estamos en la coalición han habido enfrentamientos que podrían haberse evitado. Lamentablemente eso no pasó por falta de experiencia o porque esta instancia de coalición no se había pensado. Solamente Wilson habló de balotaje y de unir fuerzas, era con otros en aquella época, pero era el que más insistía en eso con los que pensaban similarmente. Bueno, hoy estamos más cerca de la actualidad del Partido Colorado, que en la década del 70, cuando se empezó a hablar de balotaje en Uruguay”, respondió.

Sin embargo, aseguró que todavía los colorados son sus “adversarios”. “Lo somos, sí. Hoy hemos coaligado y acordado porque a veces tenemos una visión diferente, sobre todo en la historia que nos separa y a veces nos une, porque hemos tenido puntos de encuentro con el Partido Colorado, no es el primero que tenemos y ha habido coaliciones anteriormente, no es el primero que tenemos, por ejemplo, hubo uniones vecinales. Son más los desencuentros que los puntos de unión, pero eso es parte de la historia. Lo importante es lo que queda por delante y yo he coincidido mucho con el Partido Colorado en estos tiempos”, dijo Heber.

Además, el dirigente nacionalista habló del otro gran socio que tiene la coalición: el partido Cabildo Abierto, que le sigue en votos a los colorados. Consultado sobre si éste no era un socio peligroso, Heber lo negó. “La persona que acaudilla Cabildo Abierto fue promocionado por el Frente Amplio como comandante en jefe y fue el vocero del gobierno para defender los restos de Eleuterio Fernández Huidobro. Hoy tenemos a ese Guido Manini que fue refrendado por votos de quienes no se sienten representados por personas que votaban por descarte a los partidos tradicionales, casi el 20% de la población, que no se sentía representada porque capaz tenían un corrimiento más a la derecha. Me parece genuino que exista un partido que los identifique realmente. Lo increíble es que ese candidato nace desde el seno de la confianza del Frente Amplio, tanto es así que José Mujica y Lucía Topolansky no van a votar su desafuero. Es una dirigencia nueva, a muchos de ellos no los conocemos, algunos fácilmente meten la pata o más y por eso fueron expulsados, pero creo que peligroso en el Uruguay no hay nadie, espero. No hay nadie”, sostuvo.