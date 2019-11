Bottinelli y Pomiés ven resultado “bastante definido” por la distancia de Lacalle Pou Eduardo Bottinelli, director de Factum, y Mariana Pomiés, directora de Cifra, hablaron en No toquen nada sobre el panorama que se espera para el balotaje, y coincidieron en que es difícil que se revierta la distancia que tiene Lacalle Pou en las encuestas.

Actualizado: 21 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Bottinelli, director de Factum, dijo en No toquen nada que “es difícil decir que algo está totalmente definido”, y que esta elección tuvo las dudas del desempeño de nuevos actores y la formación de una coalición. Añadió que la última “foto” que brindan los datos de Factum muestran una distancia de ocho puntos a favor de Luis Lacalle Pou

“Eso está fuera del margen de error y uno analiza no solamente el número frío de la encuesta, sino lo que ha sido el resultado de octubre, cómo ha sido la campaña. Visto eso, en realidad, lo que es esperable es que salvo que pase algo muy extraordinario, de lo que no ha sucedido en estas tres semanas, el resultado en términos del orden de los candidatos es difícil que cambie”, comentó.

También, mencionó que la magnitud de la diferencia es otro tema, ya que la dificultad de medir la intención de voto en el balotaje es que “por pequeños movimientos, las distancias pueden moverse más rápido”, al tratarse de solo dos actores.

Por el lado de Cifra, su socia y directora, Mariana Pomiés, dijo que, históricamente, los votos en blanco y anulados han sumado entre el 3 y 5% del balotaje y “han dependido mucho de cuán disputada esté” la elección.

“Creemos que esta puede llegar a tener un poco menos de votos en blanco o anulados que la pasada, que fue 5,3%. También los miramos en conjunto a la hora de distribuir. Creo que la discusión va a ser el margen de la distancia, pero ya está bastante definido”, comentó.

Bottinelli añadió que los votos en blanco y anulados han ido aumentando en octubre y noviembre desde 1999 a la fecha, cuando se dio el margen más pequeño, cercano al 3%. “Hay cierto fenómeno que hay que ver si se termina contrastando o no, si realmente es menos o termina siendo la misma tendencia de crecimiento porque no es menor el voto que hubo a los partidos que estaban fuera del sistema tradicional (Partido Verde Animalista, Partido Digital, PERI, Partido de la Gente, Cabildo Abierto), que es otra representación distinta; pero es un público que no estaba siendo representado por lo tradicional. Ahí también puede haber un movimiento un poco distinto”, mencionó.