Bolsonaro, Fernández, Guaidó... los saludos a Lacalle Pou Varios presidentes sudamericanos saludaron ayer a Luis Lacalle Pou por su elección como presidente de Uruguay.

Actualizado: 29 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Desde Argentina recibió también el saludo de Alberto Fernández que asumirá el cargo el 10 de diciembre. Desde Brasil, Jair Bolsonaro informó que se comunicó telefónicamente con Lacalle y confirmó que estará en la ceremonia de asunción.

Gracias Presidente. La región tiene una gran oportunidad de desarrollo y prosperidad. https://t.co/qEQiAWIhnj — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 29, 2019

También recibió el saludo de Juan Guaidó a quien el Partido Nacional reconoce como presidente encargado de Venezuela.

Así será. En defensa de las democracias y de los DDHH. https://t.co/kLBYIFkNEH — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 28, 2019

Además se pronunciaron Mario Abdo, de Paraguay, y Martín Vizcarra, de Perú.

Los presidentes del continente que no saludaron aún, o que al menos su saludo no trascendió públicamente fueron, Nicolás Maduro -que no es reconocido como presidente legítimo por el partido de Lacalle Pou-, el chileno Sebastián Piñera y el colombiano Iván Duque, estos dos últimos son los que enfrentan dos de las principales crisis políticas en desarrollo en la región.