Las razones por las que será juzgado el diputado Placeres La Justicia procesó sin prisión al diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Placeres, quien será juzgado por un delito de conjunción del interés personal con el público.

Actualizado: 05 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

Placeres fue procesado por intervenir en asuntos de la empresa Envidrio. Según el fallo, a pesar de la renuncia formal presentada por Placeres al Directorio de la empresa y pese a haber declarado ante la Cámara su desvinculación de la empresa a partir de febrero de 2015, continuó ostentando un rol activo e intervino en cuestiones vinculadas con Envidrio. Eso se probó con la declaración de algunos trabajadores, quienes dijeron que siguió yendo a la fábrica y que incluso asuntos laborales de importancia continuaban bajo su dirección.

La jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana Chamsarián, determinó que el procesamiento sea sin prisión, tal como lo pidió el fiscal, porque el imputado carecía de antecedentes, no existía peligro de fuga, ni tampoco se creía que pudiera obstaculizar el desarrollo del proceso judicial.

En el fallo se destaca que mientras Placeres fue diputado “propuso y aconsejó como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara la aprobación de una Minuta de comunicación por la cual ‘…la Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo realizar los máximos esfuerzos posibles a los efectos de buscar todos los instrumentos y mecanismos que estén a su alcance con el objetivo inmediato de lograr la financiación de la planta industrial Envidrio’”.

También se explica que “votó favorablemente el proyecto de ley que fue sancionado y promulgado como Ley No. 19.611 del 26/04/2018, que facultó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por un plazo de 90 días el subsidio por desempleo de los trabajadores de Ebigold S.A (Envidrio) y de Alenvidrio S.A.”.

En su descargo, Placeres dijo que no creyó necesario informar a la Cámara su vinculación con Envidrio porque entendió que era conocido. Pero el argumento fue desestimado. “Esto no lo eximia de comunicar, no estaba dentro de sus opciones ni tenía licencia para no informar. Por el contrario, ello era lo que precisamente lo obligaba a ser más meticuloso como funcionario en su actuación y tratamiento, resultando ajustado el reproche de ese proceder individual de no comunicar, en contra de toda previsión”, explica la jueza.