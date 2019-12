Topolansky reclamó un Mercosur “más atento” a la situación regional La vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, alertó este jueves al Mercosur de que el bloque "no es un paraíso ni una isla de la fantasía", por lo que deben estar "más atentos" a un "contexto regional preocupante".

Actualizado: 05 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

Topolansky intervino en la cumbre semestral que el bloque celebra en la ciudad brasileña de Bento Gonçalves en representación del presidente Tabaré Vázquez, quien debió ausentarse debido al cáncer que padece.



Frente a los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, Argentina, Mauricio Macri, y Paraguay, Mario Abdo Benítez, Topolansky hizo alusión al reciente proceso electoral en su país, en el que triunfó Luis Lacalle Pou, quien asumirá el poder en marzo próximo y pondrá fin a 15 años de gobiernos progresistas.



La vicepresidenta uruguaya subrayó que "esa jornada electoral, más allá de su resultado, fue una celebración de la democracia y la ciudadanía", y lamentó que esa misma situación no se repita en otros países de la región.



"Esta reunión se realiza en un contexto regional preocupante" y en momentos en que "son varios los países de la región sacudidos por protestas, crisis económicas o políticas y hasta golpes de Estado", dijo Topolansky frente a los otros presidentes que, aún con matices, están todos situados en el arco de la derecha.



Tal vez consciente de eso, la vicepresidenta y esposa del exmandatario José "Pepe" Mujica reconoció que sus palabras podían ser "incómodas", pero afirmó que no podría "dejar de decirlo".



Más allá de las consideraciones estrictamente políticas, la vicepresidenta uruguaya valoró la apertura al comercio adoptada por el Mercosur.



"El pasado semestre ha sido muy fructífero para el Mercosur", que tras anunciar el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) alcanzó un pacto similar con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).



Topolansky subrayó el apoyo que el Gobierno de Vázquez le ha dado a esos procesos, pero también aseguró que el Mercosur "no debe nunca alejarse de la gente" para centrarse en lo puramente comercial



"No queremos un Mercosur devaluado ni de baja calidad" ni tampoco "alejado de sus ciudadanos", sostuvo.

EFE