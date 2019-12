“No queremos un gobierno de asamblea” El presidente electo Luis Lacalle Pou hizo hincapié ante la Unión de Exportadores en el concepto de unidad nacional, en que los uruguayos estamos todos en el mismo barco, y que va a ser un gobierno que apueste al diálogo. Para Lacalle el cambio de un gobierno a otro se debe dar sin procesos traumáticos.

Actualizado: 06 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

“No se trata de ganadores y perdedores, se trata de ganar todos. Estamos en el mismo barco. Por eso nosotros somos de la teoría de que hay que dialogar mucho. Ojo, en un momento el diálogo tiene que dar paso a la acción. No queremos ser un gobierno de asamblea, sí de una amplia base de diálogo”, dijo Lacalle.

El presidente electo habló sobre el rol del Estado y de qué significa para él un Estado fuerte.

“Yo creo en un Estado fuerte. Ahora denme un Estado fuerte en los centros educativos de la periferia de Montevideo donde lamentablemente los chiquilines no están aprediendo. Ese es un Estado fuerte. Ahí está un Estado justo. Denme un Estado justo que ejerza la autoridad en todo el territorio nacional y no una policía que retroceda o zonas rojas donde la policía no entra. Un Estado fuerte que tenga participación efectiva en la infraestructura nacional”, explicó.