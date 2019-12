“El Irlandés”: 17 millones de espectadores en cinco días "El Irlandés", la cinta de Martin Scorsese protagonizada por Robert De Niro, consiguió durante sus cinco primeros días en el catálogo de Netflix un total de 17,1 millones de espectadores únicos en EE.UU., que se suman a la audiencia cosechada durante su estreno limitado en cines.

Actualizado: 08 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

Según los datos distribuidos este viernes por Nielsen, la empresa líder de medición de audiencias en EE.UU. la película de Scorsese congregó el día de su estreno (27 de noviembre) en la plataforma de "streaming" a 3,9 millones de personas.



Como Netflix es una plataforma de contenidos por internet que se consumen a la carta y de forma doméstica, Nielsen calcula sus audiencias con una estimación que combina el número de cuentas conectadas a la película, la cantidad de personas que de media utilizan esa cuenta y los minutos de película que ven, ya que pueden reproducirla pero abandonarla pronto.



En comparación, el gran éxito de Netflix de la pasada temporada, "Bird Box" con Sandra Bullock, registró una audiencia de 26 millones de espectadores en sus primeros cinco días, de acuerdo con la misma fuente, una cifra sobre la que la compañía aseguró que era su lanzamiento más exitoso hasta la fecha.



Por el momento Netflix no ha publicado sus propios datos de audiencia ni tampoco la recaudación que obtuvo por la ventas de entradas durante la proyección de "The Irishman" en cines, aunque en otras ocasiones ha disputado las estimaciones de Nielsen con resultados supuestamente mejores.



Con un presupuesto de más de 150 millones de dólares y un rodaje complejo que utilizó técnicas de generación de imágenes por ordenador para rejuvenecer a los protagonistas, "The Irishman" es una de las apuestas más ambiciosas para Netflix.



La compañía tuvo que proyectar la película en algunos cines durante las tres semanas anteriores a su estreno en el catálogo para poder optar a los Óscar, ya que es su principal competidor para la temporada de premios junto a "Marriage Story".



Los estudios de Netflix, como los de otras plataformas similares, consiguen su mayor porción de beneficios por el pago mensual que hacen sus suscriptores para acceder a su catálogo, por lo que determinar el éxito económico de un producto concreto depende de varios factores y de su rendimiento a lo largo del tiempo.

EFE