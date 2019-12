Munúa dirigió su último partido en España antes de llegar a Nacional Gustavo Munúa se despidió este sábado como entrenador del Fútbol Club Cartagena -equipo que deja como líder del grupo IV de Segunda División B (tercera categoría del fútbol español)- para llegar a Nacional y dijo que se lleva “para siempre en el corazón” a una afición que le ha brindado una gran ovación y que ve al conjunto blanquinegro “muy fuerte y con ganas de hacer historia”, aunque sea sin él al frente.

Actualizado: 21 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

El técnico charrúa, cuya marcha fue anunciada este viernes ante la oferta que le realizó el club de su vida, ha cerrado su periplo como entrenador del Cartagena en el partido empatado a dos goles frente a Yeclano Deportivo en el estadio Cartagonova.



Munúa, que el 27 de enero cumplirá 42 años, llegó al cuadro cartagenerista en el verano de 2017 tras haber dirigido al filial del Deportivo de La Coruña, y en el año y medio que ha permanecido en él se ha ganado el cariño de la afición, tal y como ha quedado demostrado este sábado con el público despidiéndole puesto en pie al término del choque.



“Nos hubiera gustado una despedida con una victoria en este partido que fue muy bonito por parte de los dos equipos”, dijo.



Munúa se ha referido especialmente al gesto de la afición hacia su persona. “La despedida del público me la llevo para siempre. Fue un momento muy bonito, único... Siempre lo llevaré en el corazón. Aquí me han hecho sentir como en casa”, ha manifestado.



El objetivo del Cartagena es lograr el ascenso que se le ha escapado in extremis en las dos últimas temporadas, en 2018 con Alberto Monteagudo como técnico y en este 2019 ya con Munúa en el banquillo.



“Este vestuario está muy fuerte y quiere hacer historia en Cartagena. Hay un grupo humano increíble y se tiene que concretar el objetivo por muchísimas razones. Yo estaré trasmitiendo energía positiva desde Uruguay”, ha comentado.

EFE