FA reconoce “deudas sociales” luego de tres períodos en el gobierno El Frente Amplio realizó un Plenario Nacional donde resolvió dejar para junio la realización de un balance sobre las elecciones.

Actualizado: 23 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

La resolución señala que hasta el 15 de junio, después de realizadas las elecciones departamentales y municipales, recibirá aportes por escrito que serán insumos para la reflexión.

En una declaración, que al igual que la resolución fue aprobada por mayoría del Plenario, el Frente Amplio realiza unas primeras líneas de crítica y autocrítica.

Respecto a sí mismo y sus 15 años de gobierno señala que quizá no logró interpretar bien “las nuevas demandas sociales”, que no tuvo las reacciones más ágiles frente a “desafíos éticos” y la vigencia de “deudas sociales” que no se pudieron saldar en tres gobiernos.

Respecto a la coalición que asumirá el gobierno el primero de marzo señala que representa “una opción por el país de los privilegios para sectores que pretenden recapturar la renta, ajenos completamente a los intereses de las grandes mayorías”.

La declaración agrega que desde el nuevo gobierno “con el respaldo de los medios masivos de comunicación, pretenden reconstruir una agenda al servicio de los más poderosos, con un Estado pequeño y ausente ante los problemas de la gente”.

Sobre el gabinete señala que “representa los intereses” del “agronegocio” exportador, las cámaras empresariales y el “pensamiento cívico-militar de la vieja doctrina de la seguridad nacional”. También cuestiona la desigualdad de género del gabinete y señala la presencia de “un pensamiento conservador en lo social”.