La familia y Sistema de Cuidados: “la idea es incorporarla” El futuro ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, explicó a qué se refieren con la idea de considerar dentro del Sistema de Cuidados a los familiares que cuidan.

Actualizado: 23 de diciembre de 2019 — Por: Emiliano Zecca

Ante la pregunta sobre qué va a pasar con el Sistema de Cuidados, el futuro ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, dijo que van a mantener lo que anda bien y recortar lo que anda mal. La frase no dice mucho sobre un tema que durante la campaña electoral tuvo tres encares diferentes. “Promoveremos la corresponsabilidad en el cuidado de la salud, modificando la normativa de modo tal que permita a los abuelos y abuelas cuidar a sus nietos en el marco del Sistema de Cuidados”, dice el programa 2020-2025 del Partido Nacional.

Sin embargo, en el documento posterior firmado por la coalición se quitó la expresión “en el marco del Sistema de Cuidados” y solo se afirmó que la intención es “promover los programas de cuidado intergeneracional, priorizando el cuidado de adultos mayores y niños dentro de la propia familia”.

Más adelante vino una tercera versión del asunto. Esta vez en el documento que las mujeres de los partidos de la coalición redactaron. Sobre cuidados, en el texto se propone “expandir y profundizar la implementación del Sistema de Cuidados, y aumentar en forma sostenida la cobertura de atención en primera infancia, profundizando la política de ampliación del plan CAIF y de otros instrumentos que diversifican la oferta, y las escuelas de tiempo completo”.

Bartol le dijo a No Toquen Nada (DelSol FM) que las menciones a la familia no significan que un integrante se va a encargar de los cuidados. “Si la mamá puede salir a trabajar en algo que es su vocación, su profesión, que lo haga y una persona que sea profesional del cuidado se encargará. Esto es para otras situaciones familiares en las que la familia está y es la más idónea para cuidar. Si hace los cursos, queremos buscar la manera de incorporarla. Hay que ver cómo y no digo que sea a la par de una persona que trabaja remunerada en el Sistema de Cuidados, pero la idea es incorporarla”, afirmó.

Con respecto a mantener el Sistema de Cuidados, Bartol sostuvo que es uno de los programas que va a estar a la par de los que funcionan bien, aunque aclaró que en términos presupuestales no tiene claro cuántos recursos se le van a asignar. Esto, sostuvo, se va a definir después de realizar la transición con las autoridades actuales. “Va a quedar a la par de otros muy buenos programas que tiene este gobierno, como Uruguay Crece Contigo y Uruguay Trabaja. Son buenos programas, que muestran que dan resultado y van a estar a la par, ahora no quiero darle prioridad a uno sobre otro”, expresó.

Con respecto a una idea suya como ministro para destacar, las mesas territoriales es una prioridad. “El Estado tiene poca presencia en algunos lugares y tenemos que apoyarnos, primero, en las decisiones colectivas de los propios habitantes. Sobre todo pensando en los asentamientos, más o menos, unos 200 asentamientos tienen mesas territoriales, pero hay otros 400 que no las tienen, en esos lugares cuanto antes tenemos que instalar procesos colectivos para salir adelante. Eso está en nuestro programa y queremos darle prioridad”, explicó.