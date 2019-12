Diego Alonso, primer técnico del Inter Miami de David Beckham

El uruguayo, de 44 años, aportará "muchísima experiencia y una mentalidad ganadora", destacó en un comunicado el director deportivo del Inter Miami, Paul McDonough.

El exjugador del Atlético de Madrid, el Valencia, Gimnasia y Peñarol, donde se retiró en 2011, llega al Inter Miami luego de conseguir tres títulos en México, clasificar a sus equipos a dos Mundiales de Clubes de la FIFA y alcanzar dos finales de copa.

🔊Your Coach is Here 🔊@AlonsoDT welcome to #InterMiamiCF! pic.twitter.com/mPueYORHo0