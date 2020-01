Suárez dijo que el DT de Barcelona “no tiene ninguna culpa” Luis Suárez, delantero del Barcelona, dijo que el entrenador Ernesto Valverde "no tiene ninguna culpa" en la derrota con el Atlético de Madrid en la Supercopa de España y afirmó que cuando cometes "errores" en partidos "de esta clase" se paga "muy caro".

Actualizado: 10 de enero de 2020 — Por: Redacción 180

"Creo que el entrenador en este caso no tiene ninguna culpa. Son errores y distracciones nuestras en jugadas puntuales. No basta con hacer un buen partido. Cuando cometes errores en esta clase de partidos los pagas muy caro", repasó en zona mixta en el estadio King Abdullah Sports City, donde insistió en los fallos propios.



"Tienes tres distracciones y lo pagas caro. El Atlético es un gran rival", añadió el atacante, que abogó por hacer "autocrítica" cuando hay victorias, empates o derrotas. "Estamos en una situación que tenemos que aprender de los errores. Los partidos están para corregirlos y no volver a cometer los mismos errores", continuó.



También habló de los dos goles anulados a su equipo a instancias del VAR: "Te perjudica en el tema anímico. Te queda la sensación de que es muy mínimo. La de Leo (Messi) le rebota sin querer y no tiene ninguna ayuda para seguir con el balón. Y la de Vidal sólo se puede ver con el VAR. Es difícil de verla".

EFE