Uruguay se acuerda tarde de ganar y lo paga con la eliminación Uruguay derrotó 3 a 1 a Colombia en el Preolímpico pero la victoria de Brasil ante Argentina dejó a la Celeste fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Actualizado: 10 de febrero de 2020 — Por: Redacción 180

Las buenas señales dadas ante Brasil se reafirmaron ante Colombia. La identidad encontrada mejoró la versión de una selección demasiado deslucida en cinco de los siete partidos. Justo ahí, en el errático andar durante los cuatro partidos de la fase de grupos y en el muy mal inicio de la fase final ante Argentina está la explicación de la eliminación.

Es cierto que la selección uruguaya no se preparó bien, es indiscutible que el plantel pudo haber tenido mayor calidad si todos los jugadores con edad para ser llamados estuvieran disponibles, pero también es verdad que este equipo pudo jugar mejor.

La sub 23 jugó más de medio torneo muy mal, sin identidad ni plan de juego, sin sociedades y repleta de deficiencias estructurales. Y nada tiene que ver la estrategia elegida ni el lugar de la cancha dónde se paró el equipo. Como si hiciera falta demostrar todavía que en el fútbol se gana con todos los estilos y todas las estrategias siempre y cuando haya un plan de juego definido y un equipo que tenga claro qué hacer en el campo. Se puede ser más defensivo o más ofensivo, discutir el balón o no, posicionar al equipo donde crea que sacará mejor rédito y limitará al rival. El problema es que este equipo se miraba al espejo y no se reconocía. Cuando lo hizo sacó un empate ante Brasil y le ganó a Colombia 3 a 1.

Ferreyra erró en la integración, en la táctica escogida en la mayoría de los partidos y no fue capaz de modificar a tiempo una realidad que rompía los ojos.

Al clasificar al cuadrangular final de milagro, gracias a un gol en el minuto 96 de Perú sobre Bolivia, el equipo tuvo otra posibilidad. Pero en la primera fecha ante Argentina la selección volvió a padecer. Una derrota maquillada con dos goles uruguayos en el último tramo dejó en evidencia los problemas del equipo.

Fue ante Brasil cuando la Celeste cambió la actitud y se pareció bastante a un equipo competitivo, capaz de jugar de igual a igual ante sus rivales.

En la última fecha se vio el mejor Uruguay. Juan Ignacio Ramírez, en el minuto 27, Maximiliano Araújo, en el 52, y José Luis Rodríguez, en el 60, liquidaron el primer encuentro de la última jornada del cuadrangular final. Edwuin Cetré marcó el descuento en el 77.

Pero tras esa victoria había que esperar una mano de Argentina en el partido de segunda hora. Pero Brasil ganó con claridad ante un equipo que ya había hecho su tarea, Argentina estaba clasificada y era campeona del torneo antes de jugar la última fecha, y se quedó con el segundo boleto para los Juegos de Tokio.